Samsung onthult Galaxy S25 FE met grotere accu voor 749 euro

Samsung heeft de Galaxy S25 FE gepresenteerd. Het nieuwe toestel is direct verkrijgbaar en introduceert subtiele verbeteringen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S25 FE officieel onthuld

Samsung heeft de Galaxy S25 FE onthuld. Dat komt niet als een verrassing, want de afgelopen weken is vrijwel alles over de nieuwe smartphone gelekt. De telefoon volgt de Galaxy S24 FE van vorig jaar op en is het goedkopere broertje van de andere Galaxy S25-smartphones.

De Galaxy S25 FE heeft een adviesprijs van 749 euro, voor het instapmodel met 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Samsung komt daarnaast met een versie met 256GB opslag en die kost 809 euro. Daarmee is de S25 FE precies even duur als zijn voorganger. Het toestel verschijnt in de kleuren zwart, wit, lichtblauw en donkerblauw.

Grotere batterij, betere selfies

De verbeteringen ten opzichte van de Galaxy S24 FE zijn niet heel groot. Wel heeft de nieuwe S25 FE een nieuwe 12 megapixel-selfiecamera met een grotere sensor. Hierdoor moeten selfies helderder zijn. De camera’s achterop zijn hetzelfde gebleven.

Dat betekent dat de Galaxy S25 FE foto’s maakt met een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens. Laatstgenoemde kan 3x optisch inzoomen, waardoor je – ook als je het beeld dichterbij haalt – scherpe plaatjes krijgt.

De Galaxy S25 FE heeft een grotere accu gekregen: de capaciteit gaat van 4700 naar 4900 mAh. De batterij ondersteunt nu bovendien snelladen met 45 watt, wat een mooie stap is ten opzichte van de 25 watt in de S24 FE. Volgens Samsung kun je de telefoon in ongeveer 30 minuten voor 65 procent opladen. Ter vergelijking: de S24 FE zit in dezelfde tijd voor zo’n 50 procent vol.

Je hebt hiervoor wel een 45 watt-lader nodig en die levert Samsung niet mee. Het is ook mogelijk om de Galaxy S25 FE draadloos op te laden en andere apparaten – zoals je oordopjes of de telefoon van een vriend(in) – van stroom te voorzien.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het amoled-scherm van de Samsung Galaxy S25 FE is 6,7 inch groot en heeft een full-hd-resolutie. Door de ververssnelheid van 120Hz moeten beelden vloeiend ogen. Het display kan schakelen tussen 60Hz en 120Hz, maar heeft geen ltpo-technologie. Daarmee kan een scherm helemaal ‘terug’ naar 1Hz om stroom te besparen.

Onder de motorkap zit een Exynos 2400-chip. Die moet voor prima prestaties zorgen, maar hij is niet zo snel als de Snapdragon 8 Elite in de S25, S25 Plus en S25 Ultra. Samsung stopt hier zoals gezegd 8GB aan werkgeheugen en 128/256GB aan opslag bij.

De S25 FE draait op het nieuwe Android 16 met de One UI 8-software. Naast Gemini en Circle to Search zijn er ook allerlei Galaxy AI-functies aanwezig, zoals de Now Bar. Dit is een balkje op het vergrendelscherm dat actuele informatie kan tonen.

Net als de andere high-end smartphones van Samsung kan de S25 FE rekenen op zeven jaar aan software-ondersteuning. Dat betekent dat de telefoon de komende zeven jaar de nieuwste Android-versie-upgrades en beveiligingspatches krijgt.

Samsung Galaxy S25 FE prijzen en kopen

De Samsung Galaxy S25 FE is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland en België voor 749 euro. Je krijgt dan de instapversie met 8/128GB geheugen. Ga je voor het model met 256GB opslag, dan betaal je 809 euro.

Samsung Galaxy S25 FE met abonnement:

Samsung Galaxy S25 FE los:

We gaan de Samsung Galaxy S25 FE uiteraard testen en publiceren binnenkort op Android Planet een uitgebreide review. Niets missen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en haal onze app binnen.