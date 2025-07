‘Samsung Galaxy S25 FE krijgt een fijne (langverwachte) upgrade’

Als we een nieuw gerucht mogen geloven, krijgt de Samsung Galaxy S25 FE een feature waar we al lang op wachten. Welke dat is, lees je in dit artikel.

’Samsung Galaxy S25 FE laadt veel sneller op’

De FE-smartphones (Fan Edition) zijn de goedkopere broertjes van de echte vlaggenschepen die Samsung uitbrengt. Later dit jaar verwachten we de Galaxy S25 FE, die inmiddels een paar keer in het geruchtencircuit is verschenen. Nu doet website SammyGuru een duit in het zakje met nieuwe informatie.

Volgens de bron kan de Galaxy S25 FE sneller opladen dan zijn voorgangers. De smartphone zou een maximale laadsnelheid van 45 watt ondersteunen, terwijl voorgaande FE-toestellen niet verder kwamen dan 25 watt. Daarmee zou de S25 FE ook sneller laden dan de reguliere Samsung S25 – en dat is best opvallend.

De Samsung Galaxy S24 FE

Het is niet precies duidelijk hoeveel sneller de Galaxy S25 FE oplaadt ten opzichte van zijn voorganger. Samsung-telefoons staan er niet per se om bekend enorm snel op te laden. Veel smartphonemerken doen dit vlotter. De OnePlus Nord 5, die onlangs is onthuld, ondersteunt bijvoorbeeld snelladen met 80 watt.

Wat we nog meer weten

Over de Samsung Galaxy S25 FE weten we inmiddels al meer. Zo krijgt de smartphone waarschijnlijk een 6,7 inch-amoled-scherm met een hogere maximale helderheid. Mogelijk heeft ‘ie dezelfde Exynos 2400e-processor als de Galaxy S24 FE van vorig jaar. Dat is niet de snelste chip van dit moment, maar wel eentje die apps en games zonder problemen draait.

Bij de camera’s verandert waarschijnlijk weinig. Volgens geruchten heeft de Galaxy S25 FE opnieuw een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens. Met die laatste kan de FE 3x optisch inzoomen. De selfiecamera krijgt misschien wel een upgrade, van 10 naar 12 megapixel.

Het is niet bekend wanneer Samsung de Galaxy S25 FE uit de doeken doet. De Galaxy S24 FE werd vorig jaar eind september onthuld, de Galaxy S23 FE zag het jaar daarvoor in oktober het levenslicht. De prijs is eveneens onduidelijk, al had de S24 FE een adviesprijs van 749 euro.

