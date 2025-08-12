Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Watch7 LTE cadeau!

'Dit gaat de Samsung Galaxy S25 FE mogelijk kosten'

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
12 augustus 2025, 9:12
2 min leestijd
‘Dit gaat de Samsung Galaxy S25 FE mogelijk kosten’

De Samsung Galaxy S25 FE komt eraan en door een nieuw gerucht weten we mogelijk wat de smartphone gaat kosten. Hij wordt misschien goedkoper dan zijn voorganger.

’Prijs van Samsung Galaxy S25 FE gelekt’

De aankondiging van de Samsung Galaxy S25 FE laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten en zoals wel vaker bij Samsung-telefoons het geval is, is er al een boel gelekt. Nu komt de betrouwbare website WinFuture met nieuwe informatie. De bron deelt onder andere de verwachte adviesprijs.

WinFuture meldt dat de S25 FE waarschijnlijk 679 euro gaat kosten. Daarmee zou de smartphone goedkoper zijn dan zijn voorganger, die vorig jaar in september lanceerde met een adviesprijs van 749 euro. Samsung introduceerde toen ook een duurdere versie met meer opslag, voor 809 euro.

Ook bij de Galaxy S25 FE is de verwachting dat Samsung een 128GB- en 256GB-variant uitbrengt. Wat deze uitvoering moet kosten, is helaas nog onbekend. Ook weten we nog niet precies wanneer de nieuwe Fan Edition wordt aangekondigd. We vermoeden echter dat de onthulling binnenkort volgt.

Ook nieuwe afbeeldingen

WinFuture deelt verder nieuwe afbeeldingen van de Galaxy S25 FE. De plaatjes tonen het nieuwe toestel in vol ornaat. De smartphone lijkt op veel andere Samsung-smartphones. We zien een groot scherm met afgeronde hoeken, waarbij de randen iets dunner lijken te zijn. Het display is vermoedelijk 6,7 inch groot en heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels.

Samsung Galaxy S25 FE in het zwart
Samsung Galaxy S25 FE in het zwart
Samsung Galaxy S25 FE in het zwart

Op de achterkant zien we drie camera’s, die waarschijnlijk hetzelfde zijn als bij de Galaxy S24 FE. Dit betekent dat de Galaxy S25 FE foto’s maakt met een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-zoomcamera. Het toestel zou in twee kleuren verschijnen: zwart en blauw.

Een belangrijke verbetering is dat de accu groter is. Onder de motorkap zit naar verluidt een 4900 mAh, wat 200 mAh meer is dan bij de vorige Fan Edition. Het toestel zou daarnaast sneller kunnen opladen: met maximaal 45 watt in plaats van 25 watt.

Bron: WinFuture

Bron: WinFuture
Samsung Galaxy S25 FE
Samsung Galaxy S25 FE

