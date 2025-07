Samsung bevestigt: Galaxy S25 FE komt eerder dan verwacht

De release van de Samsung Galaxy S25 FE komt er eerder aan dan verwacht. Dat heeft de Koreaanse fabrikant zelf laten weten tijdens de presentatie van zijn financiële resultaten. We rekenen op eind augustus of begin september.

Release Samsung Galaxy S25 FE komt eraan

Samsung lanceerde de Galaxy S24 FE vorig jaar eind september, waarna het toestel begin oktober overal in de winkels lag. De opvolger van dat betaalbare vlaggenschip komt er eerder aan dan we hadden gedacht.

Tijdens de presentatie van zijn financiële resultaten wierp Samsung alvast een blik in de toekomst. Om het momentum van de Galaxy S25-serie te behouden, focust men op twee strategieën: seizoensaanbiedingen voor de bestaande modellen én een vroegere release van de Samsung Galaxy S25 FE.

Renders van de Samsung Galaxy S25 FE

Een concrete datum noemde Samsung nog niet, maar we kunnen wel een gokje wagen. Als de fabrikant de moeite neemt om te zeggen dat de Galaxy S25 FE eerder uitkomt dan zijn voorganger zal het niet om een paar dagen gaan. We verwachten daarom dat de presentatie al eind augustus of op zijn laatst begin september plaatsvindt. Een week later zou het toestel dan in de winkels moeten liggen.

Meer over de Samsung Galaxy S25 FE

De Galaxy S25 FE lijkt geen enorme upgrade te worden. Er gaan zelfs geruchten dat hij op dezelfde Exynos 2400e-chip draait als de S24 FE. Ook aan de camera’s lijkt weinig te veranderen. Wel zou het toestel sneller opladen dan zijn voorganger. Mogelijk gaat het om 45 watt, net als de duurdere S25 Plus en S25 Ultra.

We nemen aan dat Samsung nog wel meer upgrades in petto heeft dan alleen rapper opladen. Welke dat zijn, moeten we afwachten. Ook weten we nog niet wat de smartphone gaat kosten. De Galaxy S24 FE had een adviesprijs van 749 euro, maar koop je inmiddels voor € 429,-.

