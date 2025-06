‘Samsung Galaxy S25 FE haarscherp te zien op gelekte renders’

De Samsung Galaxy S25 FE laat nog even op zicht wachten, maar hoe hij eruit ziet is geen verassing meer. Bekijk de afbeeldingen en video.

Samsung Galaxy S25 FE renders gelekt

Tegen het eind van het jaar lanceert Samsung doorgaans een FE-versie van haar S-modellen. Die Fan Editions bieden vaak premium specificaties, tegen een lagere prijs dan de toptoestellen. Ook voor de Galaxy S25-serie van dit jaar heeft Samsung zo’n model op de planning en van die Galaxy S25 FE zijn nu haarscherpte afbeeldingen gelekt.

De foto’s en video komen van de bekende lekker OnLeaks, in samenwerking met techwebsite SammyGury. Op de renders is een herkenbaar ontwerp te zien, dat Samsung de afgelopen jaren al toepast op smartphones in verschillende prijsklassen. Het grootste verschil met de Galaxy S24 FE zijn de dunnere schermranden.

Volgens de bron mogen we de volgende specificaties verwachten: een amoled-paneel van 6,7 inch amoled-scherm met 120Hz voor soepele animaties. Daarnaast stijgt de maximale helderheid mogelijk naar 2600 nits (1900 nits op S24 FE). Met een dikte van 7,4 millimeter is de telefoon iets dikker dan de normale S25, maar een stuk dunner dan de vorige FE.

Er komen geen nieuwe camera’s aan de achterkant. De set blijft bestaan uit een 50 megapixel-hoofdcamera, 10 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens. De selfiecamera krijgt wel een upgrade van 10 naar 12 megapixel. Hij gebruikt dan ook dezelfde sensor als de Galaxy S25, die scherpe plaatjes oplevert.

Hoger prijskaartje lijkt onvermijdelijk

Helaas komen deze veranderingen mogelijk tegen een hoger prijskaartje, verwacht SammyGuru. De adviesprijs is dan bijna 800 euro. Dat is flink, aangezien de reguliere Galaxy S25 (Plus) tegen die tijd ook tot die prijs gedaald kan zijn. Net als zijn duurdere varianten, krijgt de FE zeven jaar aan Android-updates. Uit de doos draait ‘ie op Android 16, wat voor Samsungs nu nog niet is uitgekomen.

