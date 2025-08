‘Specificaties Samsung Galaxy S25 FE gelekt: sneller, maar kleinere accu’

Vrijwel alle specificaties van de Samsung Galaxy S25 FE zijn nu al bekend. Het betaalbare vlaggenschip krijgt een iets snellere chip, maar een kleinere accu. Die kun je wel rapper opladen dan voorheen.

‘Samsung Galaxy S25 FE specificaties op straat’

Prijsbewuste consumenten die toch een snelle smartphone willen, kunnen al jaren terecht bij de FE-telefoons van Samsung. De website Android Headlines wist de hand te leggen op veel specificaties van het nieuwste model, de Samsung Galaxy S25 FE. Die verschijnt mogelijk later deze maand.

Het toestel zou 161,3 bij 76,6 millimeter groot zijn. De dikte bedraagt 7,4 millimeter. Daarmee heeft Samsung hem ietsje kleiner, smaller en dunner weten te maken. Met 190 gram zou hij ook een stevige 23 gram lichter zijn dan de Galaxy S24 FE. Dat verschil zul je zeker merken.

Of het verschil in snelheid zal opvallen is minder zeker. De Galaxy S25 FE draait namelijk op een Exynos 2400-chip, terwijl zijn voorganger een slechts iets tragere 2400e-processor aan boord heeft. Er is weer 8GB werkgeheugen aanwezig en je kiest uit 128GB of 256GB opslagruimte.

Renders van de Samsung Galaxy S25 FE

Opvallend genoeg kiest Samsung voor een kleinere batterij. Die zou een capaciteit van 4500 mAh hebben, terwijl de vorige FE 4700 mAh aan boord had. We hopen natuurlijk dat de accuduur daar niet te veel onder lijdt. Zoals je in onze review van de Galaxy S24 FE kunt lezen, was die namelijk uitstekend. Ter compensatie kan de Galaxy S25 FE overigens wel sneller opladen: met 45 watt in plaats van 25 watt.

Grotendeels dezelfde camera’s

Samsung kiest voor dezelfde camera’s op de achterzijde als vorig jaar. Naast een 50 megapixel-hoofdcamera is er een 12 megapixel-groothoeklens aanwezig en een telelens waarmee je 3x inzoomt. Die heeft een minuscule sensor en een resolutie van slechts 8 megapixel. De selfiecamera is wel nieuw en biedt een resolutie van 12 in plaats van 10 megapixel.

We horen waarschijnlijk dus binnen een paar weken wat de Galaxy S25 FE gaat kosten. De S24 FE had een adviesprijs van 749 euro, maar koop je nu al voor € 429,-.

