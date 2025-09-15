Downloaden: One UI 8 rolt uit voor de Samsung Galaxy S25

Samsung begint met de uitrol van One UI 8. De nieuwe software, gebaseerd op Android 16, is deze week te downloaden op toestellen uit de Galaxy S25-serie. Dit is er nieuw.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

One UI 8 nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy S25

Het is zover: wie een Samsung Galaxy S25, S25 Plus of S25 Ultra heeft, kan aan de slag met One UI 8. De update, gebaseerd op Android 16, is deze week te downloaden op deze smartphones. Bezitters van een Galaxy S25 Edge moeten mogelijk nog iets langer geduld hebben.

Recent lekte Samsungs vermeende updateschema van Android 16. Daaruit bleek dat vrijwel alle in aanmerking komende telefoons van het bedrijf de komende twee maanden geüpdatet worden. Of het schema helemaal klopt is de vraag, want de Galaxy S25 is eerder aan de beurt dan vermeld.

One UI 8 is ook beschikbaar op de S25 Ultra

Je krijgt vanzelf een melding als One UI 8 te downloaden is op jouw Samsung Galaxy S25. Heb je geen geduld? Je kunt ook handmatig checken of de update beschikbaar is. Houd er wel rekening mee dat het een paar dagen kan duren voordat One UI 8 voor jouw S25-toestel te downloaden is. Samsung meldt in een persbericht dat de update ‘deze week’ wordt uitgerold.

Open de instellingen, ga naar ‘Software-update’ en tik op ‘Downloaden en installeren’. Is daar nog niets te vinden? Dan zul je nog even moeten wachten. Om de servers te ontzien, brengt Samsung One UI 8 in fases uit.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is er nieuw in One UI 8

One UI 8 is een veel kleinere update dan One UI 7, dat eerder dit jaar verscheen. Daarmee voorzag Samsung zijn smartphones van een heel nieuw uiterlijk. Dit keer gaat het vooral om verfijningen. De eigen browser is vernieuwd en het moet makkelijker worden om files te delen met Quick Share.

Ook Android 16 zelf bevat relatief weinig vernieuwingen. Wel kun je dankzij ‘Live updates’ op het vergrendelscherm zien of bijvoorbeeld je Uber al in de buurt is. Daarvoor hoef je je telefoon dus niet meer te openen.

Geen enkel Samsung-nieuwtje missen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app!