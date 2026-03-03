Samsung noemt Galaxy S26 de eerste “Agentic AI Phone: dit betekent het

Tijdens de presentatie van de Galaxy S26 noemde Samsung het toestel ’s werelds eerste “Agentic AI Phone”. Wat betekent dat eigenlijk?

Agentic AI Phone: wat betekent het?

De grote presentaties van Samsung zijn niet zo flitsend als die van bijvoorbeeld Apple of Google, dus mogelijk heb je gemist hoe TM Roh (ceo van Samsung Mobile) de Galaxy S26 onthulde als ’s werelds eerste Agentic AI Phone.

Waarschijnlijk heb je geen idee wat hiermee wordt bedoeld, want agentische AI is een relatief nieuwe term. Toch krijgt het een grote rol op de nieuwe smartphones. Daarom leggen we uit wat je moet weten.

Wat is agentische AI?

Generatieve kunstmatige intelligentie ken je in de afgelopen jaren voornamelijk van chatbots die een opdracht opvolgen, zoals het genereren van een plaatje, het vertalen van een tekst of iets uitzoeken online. Agentische AI is anders, omdat het zelfstandig opdrachten opvolgt.

Dit kan gaan om een AI die zelf nieuwe opdrachten verzint om jouw oorspronkelijke opdracht te kunnen volbrengen. Een agent kan ook alvast iets doen voordat je zelf aan denkt. Zo kan een bijzonder slimme AI-agent alvast een product voor je bestellen voordat je ervan bewust bent dat je het nodig hebt.

Op de Galaxy S26 betekent agentische AI vooral dat sommige functies standaard worden uitgevoerd door een AI. Zo kan een AI je berichten lezen en een nieuwe afspraak pro-actief in je agenda plaatsen.

Hoe zit het met de verschillende AI’s op de S26?

Meestal gebruik je op je smartphone een enkele AI, zoals Gemini of ChatGPT. Samsung verwelkomt meerdere AI’s op zijn smartphones. Zo is zijn eigen Bixby vernieuwd, maar kun je ook aan de slag met Gemini en Perplexity. En dan is er ook nog Galaxy AI. Wordt dat niet te ingewikkeld?

Samsung positioneert Galaxy AI als een dirigent van verschillende AI-agenten, die elk uitblinken in wat anders. Zo is Perplexity de AI in de webbrowser die je vragen kunt stellen over alle tabbladen. Bixby wordt ingezet om bijvoorbeeld de instellingen van de smartphone aan te passen.

De grootste rol is weggelegd voor Gemini. Google brengt een nieuwe versie van zijn AI naar de S26 die pro-actief dingen voorstelt, die de gebruiker wel altijd eerst moet bevestigen. Als voorbeeld liet Google tijdens de S26-presentatie zien hoe er in een groepsgesprek werd gesproken over het bestellen van pizza, waardoor Gemini alvast de bestelling klaarzet in een app. De gebruiker hoeft dan alleen nog maar op bevestigen te tikken en te betalen.

Agentic AI Phone in de praktijk

Of dit allemaal zo goed werkt als Samsung belooft komen we achter als we het toestel zelf uitgebreid testen. Meer daarover lees je binnenkort in onze Galaxy S26 review.

Lees tot kun je onze preview van de Galaxy S25 (Ultra) lezen of onze uitleg over de verbeteringen van de camera’s. Ook leggen we uit wat de grootste verschillen zijn tussen de S26, S26 Plus en S26 Ultra.