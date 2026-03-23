Samsung brengt AirDrop naar Galaxy S26: bestanden delen met iPhone

Samsung rolt ondersteuning voor AirDrop uit naar de Galaxy S26-telefoons. Zo kun je gemakkelijk bestanden uitwisselen met Apple-apparaten, zoals iPhones. Later krijgen ook andere Samsung-telefoons deze functie.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirDrop nu beschikbaar op de Samsung Galaxy S26

De verbazing was groot toen de Google Pixel 10 vorig jaar opeens bleek te kunnen ‘airdroppen’. Apple reserveerde deze functie immers altijd voor zijn eigen gebruikers, om snel bestanden uit te wisselen tussen iPhones en Macs. Tegen de verwachting in heeft het bedrijf geen maatregelen genomen. Het is nog altijd mogelijk voor Pixel 10-bezitters om op deze manier bijvoorbeeld foto’s naar apparaten van Apple te sturen. En vice versa natuurlijk.

Nu biedt ook Samsung deze mogelijkheid aan: er rolt een update uit die AirDrop naar de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra brengt. Je vindt hem gewoon in het bestaande Quick Share-menu. Als je wil kun je hem ook uitschakelen, maar dat zullen vermoedelijk weinig mensen doen.

De update rolde als eerste uit in Zuid-Korea, maar zou ook Nederlandse gebruikers inmiddels moeten bereiken. Als je hem nog niet ziet, dien je nog even geduld te hebben. Dit soort updates wordt vaak gefaseerd uitgebracht.

De verwachting is overigens dat ook andere smartphones van Samsung binnenkort met AirDrop aan de slag kunnen. Omdat de S26-telefoons de nieuwste vlaggenschepen van de Koreaanse fabrikant zijn, krijgen zij de primeur.

AirDrop-integratie in One UI 8.5?

Mogelijk voegt Samsung ondersteuning voor AirDrop toe aan One UI 8.5. Dat is de nieuwste versie van zijn softwareschil, die debuteerde op de Galaxy S26. Hij rolt de komende maanden uit naar oudere telefoons van het bedrijf.

One UI 8.5 bevat een aantal vernieuwingen. Zo kun je het menu met snelle instellingen nog meer aanpassen aan je persoonlijke voorkeuren, door tegels te verplaatsen of groter en kleiner te maken. Ook zijn er een aantal nieuwe AI-functies te vinden, zoals Now Nudge. Daarmee krijg je live suggesties, bijvoorbeeld om foto’s door te sturen van een vakantie waar je met iemand over aan het chatten bent.

Of deze functie ook naar oudere smartphones komt, is overigens nog niet zeker.

Wil je niets missen van het laatste smartphonenieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app! Dat kan eenvoudig via de knoppen hieronder.