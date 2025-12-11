‘Samsung verandert helemaal niets aan camera’s Galaxy S26′

Samsung lijkt voor de Galaxy S26 exacte dezelfde camera’s te gebruiken als voor de Galaxy S25. Eerdere plannen om nieuwe hardware in te bouwen zijn geschrapt door de goede prijs-kwaliteitverhouding van de iPhone 17.

‘Samsung Galaxy S26 krijgt zelfde camera’s als de S25′

Eerder dit jaar lazen we geruchten dat Samsung de Galaxy S26 eindelijk van minimaal één nieuwe camera zou voorzien. Het ging om de hoofdcamera, die een modernere sensor moest krijgen. Volgens The Elec, een Zuid-Koreaanse krant, zijn die plannen inmiddels geschrapt.

Dat heeft te maken met een belangrijke concurrent. De iPhone 17 werd op veel punten verbeterd, maar behield dezelfde adviesprijs als zijn voorganger. Daar had Samsung niet op gerekend. De fabrikant dacht dat Apple zijn prijzen zou verhogen, waardoor Samsung hetzelfde kon doen. Nu dat niet het geval is, blijft er geen budget over voor betere camera’s. Het bedrijf wil voorkomen dat de S26 duurder wordt dan de iPhone 17.

Renders van de Samsung Galaxy S26

Dat betekent dat de Samsung Galaxy S26, en vermoedelijk ook de S26 Plus, dezelfde camera’s krijgt als de S25, S24 én de S23. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een 10 megapixel-telelens met 3x optische zoom. Vooral die laatste twee zijn inmiddels sterk verouderd.

Wie betere foto’s wil schieten, moet uitwijken naar de S26 Ultra. Die krijgt weer vier camera’s, waaronder waarschijnlijk een vernieuwde hoofdcamera. Hij behoudt zijn resolutie van 200 megapixel, maar laat meer licht binnen. Daardoor moet je vooral in het donker mooiere plaatjes maken.

Meer over de Galaxy S26

De Samsung Galaxy S26 krijgt waarschijnlijk een 6,3 inch-oled-scherm, iets groter dan het 6,2 inch-display van zijn voorganger. Ook de accu groeit en wel van 4000 naar 4300 mAh. Opladen gaat vermoedelijk weer vrij traag: met 25 watt.

Kloppend hart wordt een Exynos 2600-chip die Samsung zelf heeft ontworpen. Het moet de snelste processor zijn de fabrikant ooit maakte. Daar zit 12GB werkgeheugen bij en, voor het eerst, 256GB opslag. Dat was bij de S25 nog 128GB.

