Gerucht: Samsung gaat camera’s Galaxy S26 eindelijk vernieuwen

Gaan de camera’s van de Samsung Galaxy S26 eindelijk op de schop? Verschillende geruchten wijzen in die richting. Mogelijk krijgen de Galaxy S26 en S26 Plus de groothoeklens van de Galaxy S25 Ultra.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Nieuwe camera’s in Samsung Galaxy S26-serie’

We klagen er al jaren over: Samsung is niet bepaald scheutig met nieuwe camera’s in zijn S-lijn. De Galaxy S25 en S25 Plus gebruiken min of meer dezelfde hardware als de stokoude Galaxy S22: een 50 megapixel-hoofdcamera, een 12 megapixel-groothoeklens en een 10 megapixel-telelens waarmee je het beeld 3x dichterbij haalt.

Mogelijk komt daar volgend jaar dan toch eindelijk (een beetje) verandering in. Volgens SamMobile beschikt de Galaxy S26 Plus namelijk over een nieuwe 50 megapixel-groothoeklens. Vermoedelijk gaat het om de camera die nu al in de Galaxy S25 Ultra zit. Als dat klopt, verwachten we dat hij ook in de normale Galaxy S26 belandt. Het basismodel heeft doorgaans namelijk dezelfde camera’s als de Plus-variant.

Waarschijnlijk behoudt de S26 overigens de 10 megapixel-telelens. Wel zou de 50 megapixel-hoofcamera over een nieuwe sensor beschikken.

Galaxy S25 Ultra

Het topmodel, de Samsung Galaxy S26 Ultra, krijgt mogelijk ook nieuwe camera’s. Het Koreaanse bedrijf heeft zijn oog laten vallen op een 200 megapixel-sensor van Sony. De hoofdcamera van de Ultra heeft al jaren die resolutie, maar dit exemplaar is een stukje groter en zou daardoor scherpere foto’s moeten schieten. Daarnaast laat hij meer licht binnen, wat voor mooiere kiekjes in het donker zorgt.

Dat is ook wel nodig, want de S25 Ultra loopt qua hardware achter op de cameraklappers uit Azië, zoals de Xiaomi 15 Ultra. De S26 Ultra krijgt daarnaast weer twee telelenzen en een groothoeklens voor wijdere plaatjes. Daar lijkt niet zoveel aan te veranderen ten opzichte van zijn voorganger.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Samsung Galaxy S26

Het duurt nog behoorlijk lang voor de Galaxy S26-telefoons in de winkel liggen. We verwachten dat Samsung ze pas begin volgend jaar presenteert. We weten er daarom nog niet zoveel over.

Wel gaan er geruchten over de hardware. Waar de S25-toestellen wereldwijd op Snapdragon-chips draaien, zou het Koreaanse bedrijf bij hun opvolgers voor een eigen Exynos 2600-processor kiezen. Of dat goed nieuws is, moeten we afwachten. Exynos-chips waren in het verleden namelijk vaak een stukje trager dan Snapdragons.

Lees het laatste nieuws over Samsung: