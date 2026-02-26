Samsung Galaxy S26 camera’s: dit zijn de verbeteringen

Nu de Samsung Galaxy S26-serie het levenslicht heeft gezien, kunnen we de camera’s vergelijken met de vorige generatie. Wat zijn de verbeteringen en hoeveel zul je daarvan merken?

Samsung Galaxy S26 camera’s

Zoals we gewend zijn, bestaat de Galaxy S26-familie weer uit drie toestellen: de normale Galaxy S26, de grotere S26 Plus en het échte vlaggenschip: de S26 Ultra. Zoals we óók gewend zijn, geeft Samsung alleen de Galaxy S26 Ultra werkelijk betere camera’s. De twee goedkopere telefoons komen er bekaaid vanaf.

In de tabel hieronder vind je de precieze specificaties van de drie nieuwe smartphones. Scrol vooral verder voor de uitleg.

Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Galaxy S26 Ultra Hoofdcamera 50 megapixel (f1.8, 1/1.56 inch) 50 megapixel (f1.8, 1/1.56 inch) 200 megapixel (f1.4, 1/1.3 inch) Groothoeklens 12 megapixel (f2.2, 1/2.55 inch) 12 megapixel (f2.2, 1/2.55 inch) 50 megapixel (f1.9, 1/2.5 inch) Telelens 1 (3x) 10 megapixel (f2.4, 1/3.94 inch) 10 megapixel (f2.4, 1/3.94 inch) 10 megapixel (f2.4, 1/3.94 inch) Telelens 2 (5x) X X 50 megapixel (f2.9, 1/2.52 inch) Selfiecamera 12 megapixel (f2.2, 1/3.2 inch) 12 megapixel (f2.2, 1/3.2 inch) 12 megapixel (f2.2, 1/3.2 inch)

Galaxy S26 en S26 Plus: niks nieuws onder de zon

Hoor je die krekels? Dat is het antwoord op de vraag wat Samsung heeft verbeterd aan de camera’s van de Galaxy S26 en S26 Plus: helemaal niets. Je beschikt weer over een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een 10 megapixel-groothoeklens met 3x optische zoom.

Dat was bij de Galaxy S25 (Plus) dus ook al zo. En bij de Galaxy S24. En bij de Galaxy S23. En bij de Galaxy S22. Die S22 was het laatste toestel dat Samsung van echte upgrades voorzag. Hij kreeg toen een nieuwe hoofdcamera en een verse telelens.

Sindsdien claimt Samsung soms dat modernere beeldverwerking voor mooiere foto’s zou zorgen, maar qua hardware is er al vijf generaties niks aangepast.

Galaxy S26 Ultra: meer licht dan voorheen

Wie Samsungs beste camera’s wil, zal moeten uitwijken naar de Galaxy S26 Ultra. Ook die gebruikt voor de vierde keer dezelfde 200 megapixel-hoofdcamera, maar daar zit nu wel een lens voor die 47 procent meer licht binnenlaat. Het maximale diafragma gaat namelijk van f1.7 naar f1.4.

Dat zorgt voor mooiere foto’s in het donker, maar ook overdag zul je er iets van merken. Simpel gezegd zijn objecten op de achtergrond sneller onscherp en ligt er meer nadruk op je onderwerp. Dat is fijn voor portretten, maar in andere scenario’s kan het lastiger zijn om alles wat je in het beeld wil vangen scherp te houden. Zeker als je van dichtbij fotografeert.

Iets soortgelijks geldt voor de tweede telelens, waarmee je 5x inzoomt. Het diafragma is nu f2.9 in plaats van f3.4. Een verschil van 37 procent. Die verbetering is zeer welkom, want op de S25 Ultra presteerde deze lens niet zo goed in het donker.

Aan de 50 megapixel-groothoeklens is niets veranderd. Aan de eerste telelens, met 3x optische zoom, wél. Helaas is het geen verbetering, want deze camera gebruikt een kleinere sensor dan vorig jaar. Je zult daar waarschijnlijk niet zoveel van merken, maar het blijft een downgrade en dat is altijd teleurstellend.

De 12 megapixel-selfiecamera is op alle Galaxy S26-telefoons ongewijzigd, al moet AI wel voor natuurlijkere huidtinten zorgen.

Galaxy S26 Ultra

AI-verbeteringen

Qua hardware zijn de verbeteringen dus vrij bescheiden. Samsung vertrouwt vooral op kunstmatige intelligentie om toch een nieuwe ervaring te kunnen bieden. De S26-telefoons hebben weer een paar verse trucjes. Je kunt spreektaal gebruiken om je foto’s te bewerken, al is nog niet duidelijk of dat ook in Nederland werkt. Als dat het geval is, kun je dus gewoon aangeven dat je een andere horizon wil, waarna AI aan de slag gaat.

Ook is het op de Galaxy S26 mogelijk om foto’s te combineren. Zoals Samsung tijdens de presentatie liet zien, kun je een hond uit de ene foto in de armen van iemand uit een andere foto plaatsen. Ook verwissel je gemakkelijk je kleding om voor een coolere outfit.

Wat vind jij van de camera’s van de Samsung Galaxy S26-telefoons? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!