‘Dunne Samsung Galaxy S26 Edge krijgt veel grotere batterij’

Het grootste nadeel van de dunne Galaxy S25 Edge is zijn relatief kleine accu. De Samsung Galaxy S26 Edge lijkt gelukkig een veel grotere batterij te krijgen, die je nog sneller oplaadt ook.

‘Grotere batterij voor Samsung Galaxy S26 Edge’

Met de Galaxy S25 Edge bracht Samsung voor het eerst in jaren een echt nieuwe smartphone op de markt. Zijn dunne behuizing (slechts 5,8 millimeter dik) viel bij velen in de smaak, maar de relatief kleine accu van 3900 mAh een stuk minder. Het toestel gaat daardoor niet altijd een hele dag mee.

Volgens lekker kro krijgt zijn opvolger, de Samsung Galaxy S26 Edge, gelukkig een veel grotere batterij. De capaciteit zou groeien naar 4500 mAh, een toename van dik 15 procent. Dat kan net het verschil betekenen tussen wel en niet hoeven bijladen tijdens een drukke dag. De oplaadsnelheid gaat bovendien omhoog van 25 naar 45 watt, waardoor hij ook sneller vol zit.

Galaxy S25 Edge

De nieuwe batterij is hoogstwaarschijnlijk een silicium-koolstof-accu, die een hogere energiedichtheid haalt dan normale accu’s. Daardoor zou de Samsung Galaxy S26 Edge tegelijk een nóg dunner profiel krijgen dan zijn voorganger. Ook de randen rond het scherm, de zogenaamde bezels, worden volgens kro ’tot in het extreme geminimaliseerd’.

Meer over de Galaxy S25 Edge

We verwachten de S26 Edge op zijn vroegst begin volgend jaar, mocht Samsung hem tegelijk met de andere telefoons in de S26-serie uitbrengen. Tot die tijd moeten liefhebbers van dunne telefoons het doen met de S25 Edge, waarover we op Android Planet een uitgebreide review hebben geschreven. Hieronder vind je alvast een deel van de conclusie.

Het valt te prijzen dat Samsung iets nieuws probeert. Bovendien snappen we de aantrekkingskracht van een relatief lichte en dunne smartphone. Toch kunnen we de Galaxy S25 Edge niet volmondig aanraden. Hij is weliswaar snel en fraai ontworpen, maar heeft simpelweg te veel nadelen.

Veel daarvan hangen samen met de heftige adviesprijs van 1249 euro. Daarvoor krijg je een smartphone die met moeite een dag meegaat, minder(e) camera’s heeft dan elk ander toestel in deze prijsklasse en flink warm kan worden. Je moet wel erg gehecht zijn aan het flitsende ontwerp om daar zoveel geld voor neer te tellen.

