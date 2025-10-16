‘Samsung cancelt Galaxy S26 Edge omdat niemand dunne smartphone wil’

Volgens een nieuw gerucht heeft Samsung de Galaxy S26 Edge enkele maanden voor de release gecanceld. Dat zou te maken hebben met zwaar tegenvallende verkopen van de S25 Edge.

‘Samsung Galaxy S26 gecanceld’

Gaat de Samsung Galaxy S25 Edge de geschiedenis in als een enorme flop? Volgens de digitale Koreaanse krant Newspim zijn er slechts 1,31 miljoen exemplaren verkocht van het extra dunne toestel. Van de drie overige Galaxy S25-smartphones gingen er in totaal ruim 25 miljoen over de toonbank.

De verkoopcijfers zijn zó beroerd dat Samsung de release van zijn opvolger, de Galaxy S26 Edge, zou hebben gecanceld. We houden een slag om de arm, want om een nieuw product al na één generatie aan de kant te schuiven is best vreemd. Bovendien lijkt het dunne toestel van Apple, de iPhone Air, het wel heel redelijk te doen.

Toch zou het ons ook weer niet vollédig verbazen. De S25 Edge had een adviesprijs van 1249 euro, maar die begon al heel snel na de release te kelderen. Inmiddels koop je hem voor € 625,-. Dat geeft wel aan dat de vraag niet erg groot is.

De Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung stopt daarom ook met het produceren van de Galaxy S25 Edge, aldus Newspim. Als de huidige voorraden op zijn, zou je de smartphone dus niet meer kunnen kopen.

De S26-serie, die begin volgend jaar verschijnt, zou weer gewoon uit de drie vertrouwde telefoons bestaan: de kleine Galaxy S26 (die mogelijk de S26 Pro gaat heten), de S26 Plus en de S26 Ultra. Van die laatste zijn al renders verschenen die een goed beeld geven van het toestel.

Meer over de Samsung Galaxy S25 Edge

We waren in onze review van de Galaxy S25 Edge niet erg enthousiast. Het ontwerp is fraai, maar door de kleine batterij van 3900 mAh houdt de accuduur niet over. Bovendien zitten er slechts twee camera’s op de achterzijde. Je moet het doen zonder telelens, die op vrijwel elke high-end smartphone te vinden is.

Veel van onze bedenkingen hingen echter samen met de hoge adviesprijs. Nu veel winkels hem voor ongeveer de helft verkopen, is hij het overwegen best waard. Je krijgt immers een snelle chip, een mooi design en een uitstekend scherm. Als je hem nog wilt hebben, zouden we daar gezien alle geruchten snel bij zijn.

