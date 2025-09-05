‘Zo ziet de Samsung Galaxy S26 Edge eruit’

Samsung kiest een opvallend ontwerp voor de Galaxy S26 Edge en hij is nu al in hoge kwaliteit te bekijken.

Samsung Galaxy S26 Edge renders gelekt

Waar vanmorgen nog de afmetingen en mock-ups van de Galaxy S26-serie verschenen, is de S26 Edge nu al in veel hogere kwaliteit te bewonderen. Android Headlines deelt renders samen met lekker OnLeaks. En bij de S26 Edge valt het nieuwe camera-eiland vooral op.

Het camera-eiland steekt flink uit en strekt van links naar rechts over de achterkant van de smartphone, hoewel er enkel links lenzen zijn geplaatst. Dat zorgt voor een opvallend ontwerp met een hoop loze ruimte in het camera-eiland. Eerder zagen we dit ontwerp al op bijvoorbeeld de Poco M5, maar ook de aankomende iPhone 17 Pro’s krijgen naar verluidt zo’n zelfde ontwerp.

De behuizing van de Galaxy S26 Edge is veelal vlak, zoals bij de zijkanten, het scherm en de achterkant. De randen zijn iets afgerond, net als de hoeken van het scherm. Het display is 6,7 inch groot, met amoled en 120Hz. Met een dikte van 5,5 millimeter is de S26 Edge een fractie dunner dan zijn voorganger.

De bron laat weten dat de S26 Edge de S25 Plus én S25 Edge volgend jaar vervangt. Oftewel, de Galaxy S26-serie bestaat straks uit een regulier model (Galaxy S26 Pro), een dun en groter model (Galaxy S26 Edge) en het ultieme topmodel (Galaxy S26 Ultra). Alledrie zijn ze overigens ook uitgerust met Qi2, voor magnetische accessoires en sneller draadloos laden.

Meer geruchten over de Galaxy S26 Edge

Volgens geruchten krijgt de S26 Edge een grotere batterij. De capaciteit zou groeien naar 4500 mAh, een toename van dik 15 procent. Dat kan net het verschil betekenen tussen wel en niet hoeven bijladen tijdens een drukke dag. De oplaadsnelheid gaat bovendien omhoog van 25 naar 45 watt, waardoor hij ook sneller vol zit.

Het is nog even afwachten tot de Galaxy S26-serie wordt aangekondigd. De S25-serie verscheen dit jaar in januari. Hoeveel de Edge gaat kosten is nog niet bekend. Voor de Galaxy S25 Edge betaalde je bij lancering 1249 euro, al kost ‘ie nu nog maar € 650,-.

