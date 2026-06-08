‘Zó ziet de Samsung Galaxy S26 FE eruit (zoek de verschillen!)’

Benieuwd hoe het nieuwe betaalbare vlaggenschip van Samsung eruit ziet? Dankzij een gelekte foto van de Samsung Galaxy S26 FE kunnen we je dat exact laten zien. Verwacht alleen geen grote verschillen met zijn voorganger.

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‘Samsung Galaxy S26 FE te zien op foto’

Samsung is een vrij voorspelbaar bedrijf. Een paar jaar geleden hadden alle smartphones van het merk camera’s die los uit de behuizing staken. Toen de Koreaanse fabrikant die op sommige toestellen in een smal eiland begon te stoppen, wist je eigenlijk al dat dat andere telefoons zouden volgen.

Dat gebeurt nu ook. Een gelekte foto van de aankomende Samsung Galaxy S26 FE laat slechts één duidelijke verandering zien ten opzichte van de Galaxy S25 FE. Inderdaad, de camera’s zitten op dit voordelige vlaggenschip nu ook in een klein eiland. Vreemd is wel dat deze uitstulping ongebruikelijk hoog in de behuizing zit. Hij schuurt bijna tegen de rand van het toestel aan.

De reden daarvoor weten we niet. Het lijkt te gaan om een officiële foto van de smartphone, dus vermoedelijk klopt de plaatsing wel. Op de normale Galaxy S26 en de andere telefoons in deze serie vinden we het eiland een paar millimeter lager terug.

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Dit mag je verwachten van de Galaxy S26 FE

De meeste specificaties van de Galaxy S26 FE lekten eerder al uit. Het toestel krijgt weer een 6,7 inch-oled-scherm, een accu van 4900 mAh en dezelfde drie camera’s als vorig jaar. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens met 3x optische zoom.

De belangrijkste vernieuwing is de Exynos 2500-chip, waarmee de smartphone zo’n 20 tot 30 procent sneller moet zijn dan zijn voorganger. Hij blijft wel trager dan de gewone S26, die een Exynos 2600-chip aan boord heeft.

Samsung lanceert de Galaxy S26 FE mogelijk in september. Dat gebeurde vorig jaar ook met de S25 FE. Dat toestel had een adviesprijs van 749 euro. Inmiddels koop je hem al voor € 479,-.