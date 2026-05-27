‘Gelekte hoesjes verraden uiterlijk Samsung Galaxy S26 FE’

Jeroen Timmermans
27 mei 2026, 15:01
4 min leestijd
De aankomende Fan Edition van de Galaxy S26 lijkt opgedoken bij een lek. Het gaat onder andere om afbeeldingen van hoesjes waar dit ‘instapvlaggenschip’ op te zien is.

Renders van Galaxy S26 FE gelekt

De Galaxy S26 is het meest betaalbare nieuwe topmodel van Samsung. Traditiegetrouw verschijnt er een aantal maanden na de lancering ook nog een FE-versie. Voor wie hier niet mee bekend is: dit is een soort budgetvariant van het instapmodel van de vlaggenschepen.

We hebben al een idee hoe de faneditie van dit jaar eruit gaat zien, want SammyGuru heeft een aantal renders gedeeld. Het gaat om afbeeldingen gebaseerd op ontwerptekeningen, die zijn bedoeld voor makers van hoesjes en andere telefoonaccessoires.

Ontwerp met luxe elementen van grote broer

De gelekte afbeeldingen laten zien dat de S26 FE erg veel gaat lijken op de gewone S26. Dat is positief, want dat zou betekenen dat er meerdere designelementen van de S26 hun weg vinden naar de goedkopere telefoon, waaronder vlakkere en smallere randen en een verfijnde indeling van het camera-eiland.

Gelekte renders Samsung Galaxy S26 FE
Samsung Galaxy S26 FE (gelekte render)

Als de afbeeldingen de looks van de S26 FE correct voorspellen, dan kunnen kopers zich verheugen op een strakkere en moderne smartphone dan eerdere FE-modellen, meer in lijn met de premium stijl van de modernste Samsung-toppers. Dat is een veilige, maar logische keuze.

Deze specificaties worden verwacht

Als we naar de specificaties kijken, dan zou de Galaxy S26 FE een amoled-scherm van 6,7 inch krijgen. Verder wordt er gesproken over een ververssnelheid van 120Hz. De camera-opstelling moet er als volgt uitzien: een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens. Selfies zijn te schieten met een camera van 12 megapixel-selfiecamera.

Qua chip wordt – meer dan ooit – een goedkopere uitvoering verwacht dan waar de reguliere Galaxy S-modellen op draaien. Vorig jaar ging het om een Exynos 2400 voor de S25 en een Exynos 2400e voor de S25 FE. Wat deze downgrade betekent voor de prestaties, kun je nog eens teruglezen in onze review.

Een van de interessantste en wildste geruchten is dat de S26 FE magnetisch laden (Qi2) ondersteunt. Dit is natuurlijk prijzig om in te bouwen, maar Samsung zou hiermee wel de deur openen voor de verkoop van dit type opladers en allerlei gerelateerde accessores.

Als we kijken naar de mogelijke kleuren, dan tonen de renders voorlopig vier kleuropties voor de Galaxy S26 FE: paars, zwart, grijs en wit.

Wanneer komt de Galaxy S26 FE uit?

De vorige generatie van de Fan Edition zag het levenslicht in het begin van september 2025. Het zal dus waarschijnlijk nog een paar maanden duren tot er een officiele aankondiging vanuit Samsung komt over de nieuwste generatie. De Galaxy S25 FE kost momenteel € 479,20, maar ooit was de adviesprijs 749 euro. We verwachten dat de nieuwste editie minimaal 800 euro gaat kosten.

Mocht die voldoende interessante features hebben, dan sluiten we niet uit dat het toestel een hit wordt. Wanneer er meer bekend is, lees je dat op onze site. Ook een uitgebreide review kun je natuurlijk van ons verwachten.

Bron: NokiaPoweruser
Bronnen afbeeldingen: SammyGuru, SammyGuru
