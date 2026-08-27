Samsung Galaxy S26 FE officieel: duurder, maar slechts iets beter

De Samsung Galaxy S26 FE is officieel uit de doeken gedaan! Het toestel beschikt over kleine upgrades en is binnenkort in Nederland te koop. Lees gauw verder!

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Samsung Galaxy S26 FE officieel

Het hing al een tijdje in de lucht en nu is het zover: Samsung kondigt de Galaxy S26 FE aan. Het toestel lekte de afgelopen weken veelvuldig uit en is binnenkort in Nederland verkrijgbaar. De S26 FE is het goedkopere broertje van de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra.

De Galaxy S26 FE is vanaf nu te bestellen en ligt op 4 september in de winkels. De smartphone heeft een adviesprijs van 799 euro en is daarmee bij de release 50 euro duurder dan de S25 FE. Je krijgt dan het instapmodel met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Ook verschijnt er een 8/256GB-versie voor 899 euro.

De S26 FE verschijnt in drie kleuren: Pistachio (lichtgroen), Blueberry (paars/blauw) en Graphite (grijs/zwart). Het toestel ziet er vrijwel hetzelfde uit als zijn voorganger, al is er een subtiel verschil.

Snellere chip, nieuw camera-eiland

Het camera-eiland achterop is veranderd. De lenzen zitten nu in een klein eiland, net als bij de andere Galaxy S26-toestellen. Bij de S25 FE staken de camera’s nog los uit de behuizing. De S26 FE is bijna precies even groot als zijn voorganger en een fractie zwaarder (193 tegenover 190 gram).

De grootste verbetering vinden we onder de motorkap. De Samsung Galaxy S26 FE is uitgerust met een Exynos 2500-chip, die voor betere prestaties moet zorgen. Hij is sneller dan de Exynos 2400 die in de Galaxy S25 FE zit en kan beter overweg met AI. Samsung gebruikte de processor ook in de vouwbare Galaxy Z Flip 7. Zoals gezegd krijg je standaard 128GB opslagruimte.

De Galaxy S26 FE heeft een 4900 mAh-accu en die kan met 45 watt snel opladen. Draadloos gaat met maximaal 15 watt. Met een kabeltje vul je de telefoon in ongeveer 30 minuten voor zo’n 65 procent. De batterij zit qua capaciteit tussen de S26 Plus en S26 Ultra in.

Aan het scherm is niets veranderd. De Galaxy S26 FE heeft opnieuw een 6,7 inch-scherm met dunne randen, een full-hd-resolutie en ververssnelheid van 120Hz. De maximale helderheid ligt op 1900 nits, net als bij de S25 FE. Ltpo-technologie ontbreekt, waardoor het scherm niet helemaal terug kan schakelen naar 1Hz om stroom te besparen.

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Ook bij de camera’s is er weinig veranderd. De Galaxy S26 FE heeft net als zijn voorganger een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een 8 megapixel-telelens die 3x optisch inzoomt. Selfies schiet het toestel met de 12 megapixel-frontcamera.

Door de snellere chip en Samsungs ‘ProVisual Engine’ moet de telefoon toch mooiere foto’s en video’s maken. Verder is het toestel uitgerust met allerlei Galaxy AI-functies, zoals Document Scan en Audio Eraser. Met Audio Eraser kun je achtergrondgeluid uit video’s halen. De feature werkt nu ook in apps als YouTube, Netflix en Instagram.

Zoals we inmiddels van Samsung gewend zijn, krijgt de Galaxy S25 FE zeven jaar lang updates. De telefoon draait uit de doos op Android 17 met de One UI-software en wordt dus tot en met Android 24 bijgewerkt. Beveiligingspatches verschijnen ook de komende zeven jaar.

Samsung Galaxy S26 FE prijzen en kopen

De Samsung Galaxy S26 FE is vanaf nu te bestellen in Nederland en ligt op 4 september in de winkels. Voor het instapmodel met 8/128GB geheugen betaal je 799 euro. Ga je voor de variant met 256GB opslagruimte, dan ben je 899 euro kwijt. Bij sommige providers krijg je tijdelijk een Galaxy Watch 7 cadeau.