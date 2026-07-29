‘Opvallend: Galaxy S26 FE sneller op te laden dan Galaxy S26’

In september komt waarschijnlijk de laatste telefoon in de Galaxy S26-serie uit: de Galaxy S26 FE. Een nieuw lek verklapt dat het wattage dat van de reguliere S26 weer flink overklast.

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FE-editie als betaalbaar alternatief voor vlaggenschip

Vorig jaar september maakten we kennis met de Samsung Galaxy S25 FE. Deze Fan Edition brengt Samsung sinds 2020 bijna elk jaar uit als betaalbaar alternatief voor de duurdere vlaggenschepen. Het prijsverschil bij de release was de laatste jaren meer dan 100 euro. Dit maakt de FE-toestellen aantrekkelijk als je minder geld te besteden hebt, of minder waarde hecht aan bepaalde specificaties.

Toch is het niet zo dat de FE op ieder vlak de mindere is van de reguliere S-toestellen. Zo heeft de hudige generatie – de S25 FE – een groter scherm dan de gewone S25. Dat het toestel groter is, is gunstig voor de batterijcapaciteit. De FE-variant heeft namelijk een batterij van 4900 mAh, terwijl de reguliere S25 het moet doen met een 4000 mAh-accu. De extra ruimte in het FE-toestel wordt zo dus goed benut.

Samsung Galaxy S25 FE

‘Aankomende S26 FE weer sneller te laden’

Ben jij op zoek naar een nieuwe smartphone en heb jij de Samsung Galaxy S26 op het oog? Dan raden we je aan nog even te wachten. Grote kans dat de S26 FE in september uitkomt en dat die op minstens één vlak weer extra interessant is vergeleken met de gewone S26. Een lek suggereert dat de S26 FE sneller kan laden dan z’n duurdere broer.

Als de geruchten kloppen, met maar liefst 45 watt. Dat zou een enorm verschil zijn vergeleken met de 25 watt waarmee je de S26 kunt laden. Een Deens certificaat (via UL Solutions) toont ons deze informatie, waardoor we geneigd zijn om dit voor waarheid aan te nemen. Een andere reden om te geloven dat dit klopt, is dat de huidige FE-telefoons ook snelladen met 45 watt ondersteunen.

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Andere specs doen ook al de ronde

Over de batterijcapaciteit gaan ook al verhalen rond. De verwachting is dat Samsung een accu van 4900 (of 5000 mAh) in zijn aankomende Fan Edition gaat stoppen, vergelijkbaar met de meest recente FE-telefoon. Er is de afgelopen tijd overigens nog meer gelekt. We verwachten dat de smartphone een 6,7 inch amoled-scherm krijgt, met een ververssnelheid van 120Hz en een maximale helderheid van 1900 nits.

De telefoon zal hoogstwaarschijnlijk draaien op een Exynos 2500-chipset, Android 17 hebben en worden uitgerust met 8GB werkgeheugen en 128GB, 256GB of 512GB interne opslagruimte. Zoveel keuze maakt de telefoon ideaal om precies de configuratie te kiezen die bij jou past. Wanneer we meer weten, lees je dat natuurlijk op onze site.

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