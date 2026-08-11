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Samsung Galaxy S26 FE volledig gelekt: dit kun je verwachten

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
11 augustus 2026, 12:54
2 min leestijd
Samsung Galaxy S26 FE volledig gelekt: dit kun je verwachten

Nadat eerder al het nodige over de Samsung Galaxy S26 FE uitlekte, zijn nu alle specificaties verschenen. We nemen ze met je door.

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Samsung Galaxy S26 FE is volledig gelekt

Het duurt waarschijnlijk niet lang meer totdat Samsung de Galaxy S26 FE onthult. Er gaan al een tijdje geruchten over de smartphone en nu zijn alle specificaties gelekt. De informatie komt van WinFuture, een erg betrouwbare website.

De gelekte specificaties komen overeen met eerdere berichten en Samsung lijkt weinig verrassingen voor ons in petto te hebben. Zo krijgt de Galaxy S26 FE – net als zijn voorganger – een 6,7 inch-scherm. Het display heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, ververssnelheid van 120Hz en een maximale helderheid van 1900 nits. Ook dat is precies hetzelfde als bij de Galaxy S25 FE van vorig jaar.

Gelekte afbeelding van de Samsung Galaxy S26 FE
Gelekte afbeelding van de Samsung Galaxy S26 FE

Wél anders is de Exynos 2500-chip onder de motorkap. Dat is geen complete processor, want hij zat ook al in de Galaxy S25-telefoons. Hij is wel een stukje sneller dan de Exynos 2400 van de S25 FE. Samsung stopt hier verder 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte bij. Ook verschijnt er een versie met 256GB opslag.

Daarnaast heeft WinFuture informatie over de camera’s. Foto’s maakt de Galaxy S26 FE met de 50 megapixel-hoofdcamera achterop, die wordt bijgestaan door een 12 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-zoomcamera (3x optische zoom). Selfies schiet de telefoon in 12 megapixel.

Binnenkort de lancering?

Door de IP68-certificatie kan de nieuwe Fan Edition tegen stof en water en ook is er bluetooth 5.4- en nfc-ondersteuning aanwezig. De batterij is 4900 mAh groot en zou silicium-koolstof-technologie bevatten. Dat zorgt helaas niet voor een grotere accu, zoals wel bij de onlangs gelanceerde Galaxy Z Fold 8 en Fold 8 Ultra het geval is. Snelladen gaat met maximaal 45 watt.

De Galaxy S26 FE draait tot slot op Android 17 met de bekende One UI-software van Samsung. Het nieuwe toestel gaat naar verluidt 799 euro kosten. Ter vergelijking: de S25 FE lanceerde vorig jaar met een adviesprijs van 749 euro. Inmiddels tik je de smartphone voor € 489,- op de kop.

Samsung brengt de Galaxy S26 FE naar verwachting begin september uit, maar dit is (nog) niet bevestigd. De S25 FE werd vorig jaar op 4 september onthuld. Zodra er meer over de aankondiging bekend is, lees je het uiteraard op Android Planet.

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Bron: WinFuture
Bron afbeelding: Android Headlines
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Samsung Galaxy S26 FE
Samsung Galaxy S26 FE

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