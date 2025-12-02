Overzicht: dit weten we al over de Samsung Galaxy S26-serie

Begin volgend jaar brengt Samsung zijn volgende high-end smartphones uit. Benieuwd naar de belangrijkste geruchten over de Samsung Galaxy S26-serie? We zetten ze voor je op een rij!

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy S26 geruchten

Eerder dit jaar leek er een kleine revolutie op komst. Samsung zou het helemaal anders gaan doen. De kleinste S26-telefoon zou de ‘Galaxy S26 Pro’ gaan heten en het Plus-model moest vervangen worden door de dunne Galaxy S26 Edge. Alleen de S26 Ultra zou nog vertrouwd voelen.

Inmiddels hebben we onze verwachtingen flink bijgesteld. Volgens recente geruchten volgt de Galaxy S26-serie namelijk gewoon de lijn die Samsung al jaren hanteert. Dit verwachten we nu van de telefoons. Let op: het gaat dus niet om officiële informatie.

Galaxy S26 en S26 Plus

Er komen waarschijnlijk weer drie toestellen: de Samsung Galaxy S26, de Galaxy S26 Plus en de Galaxy S26 Ultra.

De kleinste S26 krijgt een iets groter scherm dan zijn voorganger: 6,3 in plaats van 6,2 inch. Daarmee wordt hij net zo groot als de Google Pixel 10 en de iPhone 17. Verder verandert er waarschijnlijk weinig. De maximale helderheid ligt weer op 2600 nits en de verversingssnelheid bedraagt 120Hz. Daardoor zien beelden er net zo soepel uit als de laatste jaren.

Renders van de Samsung Galaxy S26

Vermoedelijk draait de S26 (in Nederland althans) op een chip die Samsung zelf heeft ontwikkeld: de Exynos 2600. Dat is veruit de snelste processor die het bedrijf ooit maakte. Het toestel moet daarmee nog rapper worden dan de Galaxy S25, die een Snapdragon 8 Elite van Qualcomm aan boord heeft. Hoe groot het verschil is, moet nog blijken.

De goedkoopste versie beschikt over meer opslag dan voorheen: 256GB in plaats van 128GB. Ook de accu krijgt een upgrade: de capaciteit bedraagt 4300 mAh in plaats van 4000 mAh. Erg groot is dat anno 2026 overigens niet en de oplaadsnelheid blijft steken op een schamele 25 watt. Wel weet Samsung het toestel mogelijk nog iets dunner te maken: 6,9 millimeter. Zijn voorganger is 7,2 millimeter dik.

De S26 Plus heeft een groter 6,7 inch-scherm en krijgt dezelfde processor als zijn kleinere broertje. Verder komt dit toestel er qua verbeteringen bekaaid van af. De accu (4900 mAh, 45 watt laden) verandert niet en de behuizing blijft met 7,3 millimeter net zo dik.

Galaxy S26 Ultra

Samsung bewaart zijn grootste veranderingen doorgaans voor de Ultra. Toch lijkt dat dit jaar een tikkeltje tegen te vallen. Het scherm meet weer 6,9 inch en haalt net als de andere twee telefoons een helderheid van maximaal 2600 nits. We lezen wel berichten dat de Samsung Galaxy S26 Ultra een speciaal privacyscherm krijgt. Deze functie, die je aan en uit kunt zetten, maakt het voor mensen die naast je zitten onmogelijk om mee te kijken op het display.

Mogelijk is de S26 Ultra ook het enige toestel uit de serie dat op een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip draait. Die is nog iets sneller dan de Exynos 2600. En hoewel de accu niet groeit, de capaciteit is weer 5000 mAh, kun je hem wel iets sneller opladen dan bij de S25 Ultra: met 60 watt in plaats van 45 watt.

Volgens geruchten gaat de Ultra ook meer op de S26 (Plus) lijken: de hoeken van het toestel worden weer een stukje ronder. Zo neemt Samsung langzaam afscheid van het rechthoekige uiterlijk waar de Ultra’s jaren om bekend stonden. De smartphone zou 7,9 millimeter dik worden, 0,3 millimeter dunner dan zijn voorganger.

Renders van de Samsung Galaxy S26 Ultra

Camera’s

Samsung is erg zuinig op zijn camera’s. De fabrikant gebruikt vaak vele generaties lang dezelfde hardware. Toch lijken de Galaxy S26 en S26 Plus dit jaar een nieuwe hoofdcamera te krijgen. Die behoudt zijn resolutie van 50 megapixel, maar heeft mogelijk wel een grotere en modernere sensor. Dat zou de detaillering in je foto’s, zeker bij weinig licht, ten goede moeten komen.

De overige twee camera’s veranderen niet. Het gaat om een 12 megapixel-goothoeklens en een 10 megapixel-telelens met 3x optische zoom. Ze zitten allemaal in een smal camera-eiland en steken dus niet meer los uit de behuizing.

De S26 Ultra dan, hét toestel voor fotografiefanaten. Die heeft weer een 200 megapixel-hoofdcamera, maar de lens laat veel meer licht binnen dan voorheen. Dat moet vooral in het donker voor scherpere foto’s zorgen met minder ruis. Aan de 50 megapixel-groothoeklens en de 50 megapixel-telelens met 5x optische zoom verandert niks.

De tweede telelens, die 3x optische zoom biedt, gaat volgens geruchten wel op de schop. Hij behoudt zijn resolutie van 10 megapixel, maar krijgt een nóg kleinere sensor. We zouden het erg vreemd vinden als dit klopt. Samsung zou deze camera dan net zo goed weg kunnen laten.

Galaxy AI

Samsung besteed veel aandacht aan kunstmatige intelligentie en werkte daarvoor de laatste jaren nauw samen met Google. Gemini is de drijvende kracht achter veel Galaxy AI-functies. Dat gaat bij de S26-telefoons mogelijk veranderen. Samsung zou de eigen assistent Bixby laten samenwerken met Perplexity, een relatief kleine AI start-up. Zo wil Samsung minder afhankelijk worden van Google.

Renders van de Samsung Galaxy S26 Plus

Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog onduidelijk. Deze stap zou overigens niet betekenen dat je Gemini niet meer kunt gebruiken op de Galaxy S26, alleen dat het niet meer de standaardoptie is.

Samsung belooft in ieder geval AI-functies van ‘de volgende generatie’ op zijn nieuwe smartphones. Welke dat precies zijn, moeten we nog afwachten. AI zou bijvoorbeeld zelfstandig spamtelefoontjes kunnen afhandelen.

Releasedatum

We zijn de laatste jaren gewend dat Samsung zijn S-telefoons in januari lanceert. Wellicht gebeurt in 2026 hetzelfde, maar er gaan geruchten dat het iets later wordt. Dat zou te maken hebben met veranderingen die Samsung relatief laat in het ontwerpproces nog wilde doorvoeren.

De prijzen dan. Die gaan wellicht omhoog als gevolg van steeds duurder geheugen en algemene inflatie. We hopen natuurlijk dat de schade meevalt. Ter informatie: dit waren de adviesprijzen van de Galaxy S25-modellen:

Galaxy S25: 899 euro (inmiddels te koop voor € 599,-)

Galaxy S25 Plus: 1149 euro (inmiddels te koop voor € 879,-)

Galaxy S25 Ultra: 1499 euro (inmiddels te koop voor € 899,-)

