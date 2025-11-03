Nieuwe datum Samsung Galaxy S26-launch is later én eerder dan verwacht

Het ziet ernaar uit dat Samsung de nieuwe Galaxy S26-serie later dan verwacht uit de doeken doet. Wanneer dit precies gebeurt, is nu gelekt.

Samsung Galaxy S26 lancering gelekt voor 25 februari

De afgelopen jaren bracht Samsung haar Galaxy S-telefoons rond eind januari of begin februari op de markt. Voor de lancering van de volgende serie toptoestellen lijkt de fabrikant meer tijd nodig te hebben. Dat stelt de Zuid-Koreaanse bron Money Today, die van insiders hoort dat de lancering plaatsvindt op 25 februari 2026.

Het is voor het eerste sinds 2018 dat Samsung haar S-telefoons zo laat uitbrengt. Dat heeft te maken met de verschillende modellen in de serie. Eerder dit jaar leek het erop dat Samsung een Pro-, Edge- en Ultra-model wilde uitbrengen, maar die plannen zijn geschrapt. De overgang terug naar een normaal, Plus- en Ultra-model kost tijd.

Samsung Galaxy S26 Ultra gelekte beelden

Daarnaast weten we nog niet welke chip Samsung in haar nieuwe smartphones gaat stoppen. Bij een eerdere kwartaalbespreking overwoog de fabrikant Snapdragon-chips en de eigen Exynos 2600-chip. Mogelijk zorgt de productie van die laatste voor de latere lancering. Of alle S26-toestellen een Exynos krijgen, is niet bekend. Mogelijk heeft de Ultra weer de snelste Snapdragon aan boord.

De bron deelt ook dat Samsung is begonnen met het voorbereiden van presentaties en het lanceringsevenement. Die zal plaatsvinden in San Fransisco, in de Verenigde Staten. Volgens een Samsung-medewerker is die stad “het centrum voor AI, wat past bij de vernieuwingen voor de Galaxy S26-serie en het AI-smartphone tijdperk waar we ons in bevinden.”

Lanceerdatum minder laat dan verwacht

Hoewel de Samsung-lancering dus weken later dan normaal op de planning staat, valt het ons alles mee. Een eerder gerucht suggereerde namelijk dat de Galaxy S26-serie pas in maart uit zou komen. Ook dit gerucht benadrukt dat het komt door problemen in de ontwikkeling van de nieuwe S26-toestellen.

Zodra Samsung officieel aankondigt wanneer de Galaxy S26-serie eraan komt, lees je het natuurlijk op Androidplanet.nl!