De grote Black Friday sale is begonnen!

Nu shoppen

Nieuwe datum Samsung Galaxy S26-launch is later én eerder dan verwacht

Tim Ligterink
Tim Ligterink
3 november 2025, 9:27
2 min leestijd
Nieuwe datum Samsung Galaxy S26-launch is later én eerder dan verwacht

Het ziet ernaar uit dat Samsung de nieuwe Galaxy S26-serie later dan verwacht uit de doeken doet. Wanneer dit precies gebeurt, is nu gelekt.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy S26 lancering gelekt voor 25 februari

De afgelopen jaren bracht Samsung haar Galaxy S-telefoons rond eind januari of begin februari op de markt. Voor de lancering van de volgende serie toptoestellen lijkt de fabrikant meer tijd nodig te hebben. Dat stelt de Zuid-Koreaanse bron Money Today, die van insiders hoort dat de lancering plaatsvindt op 25 februari 2026.

Het is voor het eerste sinds 2018 dat Samsung haar S-telefoons zo laat uitbrengt. Dat heeft te maken met de verschillende modellen in de serie. Eerder dit jaar leek het erop dat Samsung een Pro-, Edge- en Ultra-model wilde uitbrengen, maar die plannen zijn geschrapt. De overgang terug naar een normaal, Plus- en Ultra-model kost tijd.

samsung galaxy s26 ultra kleur
Samsung Galaxy S26 Ultra gelekte beelden

Daarnaast weten we nog niet welke chip Samsung in haar nieuwe smartphones gaat stoppen. Bij een eerdere kwartaalbespreking overwoog de fabrikant Snapdragon-chips en de eigen Exynos 2600-chip. Mogelijk zorgt de productie van die laatste voor de latere lancering. Of alle S26-toestellen een Exynos krijgen, is niet bekend. Mogelijk heeft de Ultra weer de snelste Snapdragon aan boord.

De bron deelt ook dat Samsung is begonnen met het voorbereiden van presentaties en het lanceringsevenement. Die zal plaatsvinden in San Fransisco, in de Verenigde Staten. Volgens een Samsung-medewerker is die stad “het centrum voor AI, wat past bij de vernieuwingen voor de Galaxy S26-serie en het AI-smartphone tijdperk waar we ons in bevinden.”

Lanceerdatum minder laat dan verwacht

Hoewel de Samsung-lancering dus weken later dan normaal op de planning staat, valt het ons alles mee. Een eerder gerucht suggereerde namelijk dat de Galaxy S26-serie pas in maart uit zou komen. Ook dit gerucht benadrukt dat het komt door problemen in de ontwikkeling van de nieuwe S26-toestellen.

‘Samsung stelt release Galaxy S26-serie met twee maanden uit’ (update)

‘Samsung stelt release Galaxy S26-serie met twee maanden uit’ (update)

Lees verder

Zodra Samsung officieel aankondigt wanneer de Galaxy S26-serie eraan komt, lees je het natuurlijk op Androidplanet.nl!

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bron: Money Today
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten Android Smartphones Samsung Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 Plus Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung telefoon kopen

Bekijk ook

‘Samsung stelt release Galaxy S26-serie met twee maanden uit’ (update)

‘Samsung stelt release Galaxy S26-serie met twee maanden uit’ (update)

20 oktober 2025

‘Nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra-kleur móet een grap zijn’

‘Nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra-kleur móet een grap zijn’

8 oktober 2025

‘Software-lek bevestigt Samsung Galaxy S26 Ultra’s privacyscherm’

‘Software-lek bevestigt Samsung Galaxy S26 Ultra’s privacyscherm’

3 oktober 2025

‘Dit is precies hoe de Samsung Galaxy S26 Ultra eruit gaat zien’

‘Dit is precies hoe de Samsung Galaxy S26 Ultra eruit gaat zien’

1 oktober 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren