Gerucht: Samsung presenteert Galaxy S26-serie op 25 februari

De lancering van de Samsung Galaxy S26-telefoons vindt plaats op 25 februari. Dat beweren althans twee doorgaans goed geïnformeerde bronnen. We schrijven de datum alvast met potlood in onze agenda.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Lancering Samsung Galaxy S26 op 25 februari’

De laatste jaren presenteerde Samsung zijn nieuwe Galaxy S-smartphones in januari. Dit keer moeten we, zoals al verwacht, iets meer geduld hebben. Volgens Evan Blass én Ice Universe, twee van de meest betrouwbare insiders, staat de lancering van de Samsung Galaxy S26-serie gepland voor 25 februari aanstaande. Vanaf begin maart liggen de telefoons dan in de winkel.

De vertraging komt niet helemaal uit de lucht vallen. Samsung lijkt zijn plannen voor de S26-serie namelijk vrij laat nog te hebben aangepast. Dat zou vooral komen door de iPhone 17. Die smartphone kreeg veel upgrades, maar behield dezelfde prijs als zijn voorganger. Omdat Samsung niet wil dat de S26 duurder wordt dan de iPhone 17 zouden bijvoorbeeld geplande cameraverbeteringen zijn teruggedraaid.

Renders van de Samsung Galaxy S26 Ultra

Dit verwachten we van de Samsung Galaxy S26-serie

We hebben de laatste maanden al veel geruchten over de S26-telefoons gelezen. De gewone Galaxy S26 krijgt een 6,3 inch-oled-scherm met een helderheid van 2600 nits en een verversingssnelheid van 120Hz. Vermoedelijk draait hij, in Nederland althans, op een snelle Exynos 2600-chip van Samsung zelf. Dat geldt ook voor de Galaxy S26 Plus, maar die heeft een groter 6,7 inch-display.

In de Plus zou een accu van 4900 mAh zitten, net zoveel als in de S25 Plus, die oplaadt met 45 watt. De normale S25 krijgt een batterij van 4300 mAh, 300 mAh meer dan zijn voorganger. Wel ligt de oplaadsnelheid nog altijd op een schamele 25 watt.

We schreven het al: de geplande camera-upgrades zijn waarschijnlijk geschrapt. Je mag daarom voor beide toestellen weer rekenen op een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een 10 megapixel-telelens met 3x optische zoom. Deze camera’s gaan al vele generaties mee.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ultra krijgt wél verbeteringen

Het enige toestel dat wel noemenswaardige verbeteringen krijgt is de S25 Ultra. De meest interessante is wellicht het privacyscherm, waarmee je voorkomt dat anderen kunnen meelezen met jouw appjes. Daarnaast laat de 200 megapixel-hoofdcamera meer licht binnen, wat voor mooiere foto’s in het donker zou zorgen. Ook laadt de accu van 5200 mAh sneller op: met 60 in plaats van 45 watt.

Niets missen over de lancering van de Samsung Galaxy S26-serie? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!