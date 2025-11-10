‘Lancering Samsung Galaxy S26 tóch gewoon in januari’

Het begint aardig op een soap te lijken: na veel berichten over vertraging vindt de lancering van de Samsung Galaxy S26-serie mogelijk toch gewoon in januari plaats. Vanaf februari zouden de smartphones te koop zijn.

‘Lancering Samsung Galaxy S26 in januari’

Zijn we allemaal voor het lapje gehouden? We lazen de afgelopen maanden veel berichten dat Samsung de lancering van zijn Galaxy S26-telefoons zou uitstellen tot februari of zelfs maart. Volgens lekker Jukan klopt daar niets van. Er doken weliswaar problemen op met de ontwikkeling van de smartphones, maar die zouden zijn verholpen.

Samsung ligt op koers om de telefoons aan te kondigen tijdens een Galaxy Unpacked-evenement dat mogelijk al eind januari plaatsvindt. Vanaf februari liggen de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra dan in de winkels. Als dat klopt, volgt de Koreaanse fabrikant ongeveer dezelfde tijdlijn als eerder dit jaar voor de Galaxy S25-serie.

Renders van de Samsung Galaxy S26 Ultra

De Galaxy S26 lijkt geen enorme upgrade te worden. De smartphones zien er ongeveer hetzelfde uit als hun voorgangers. Wel brengt Samsung de camera’s onder in een bescheiden eiland. Bij hun voorgangers staken ze nog los uit de behuizing. Daarnaast krijgen ze ingebouwde magneten. Zo wordt draadloos laden een stuk makkelijker, omdat de lader altijd op de juiste plek terechtkomt.

Exynos of Snapdragon?

Uiteraard worden de S26-telefoons ook weer een stukje sneller. Lekker Jukan meldt dat Samsung de S26 en S26 Plus zal voorzien van een eigen Exynos 2600-chip. In het topmodel, de S26 Ultra, kiest het bedrijf voor de Snapdragon 8 Elite Gen 5. Die moet nog iets beter presteren, maar is ook kostbaarder. De prijs van de Galaxy S26 Ultra zou daarom kunnen stijgen.

Ter vergelijking: de Galaxy S25 Ultra had een adviesprijs van 1449 euro. Inmiddels koop je hem voor € 885,90.

