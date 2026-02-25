Hier kijk je vanavond naar het Galaxy Unpacked 2026-event

Vanavond om 19.00 uur gaat het Galaxy Unpacked 2026-evenement van start. Daar wordt hoogstwaarschijnlijk de Samsung Galaxy S26-serie onthuld. Met deze livestream kijk je mee.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kijk hier de Samsung Galaxy S26 livestream

Android- en natuurlijk Samsung-liefhebbers hebben er lang naar uitgekeken: Galaxy Unpacked 2026. Tijdens het evenement worden waarschijnlijk de nieuwste smartphones van Samsung aangekondigd. Volgens geruchten gaat het om de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra.

Het evenement vindt dit jaar plaats in San Francisco en begint om 19.00 uur Nederlandse tijd. We denken dat de presentatie een uur tot anderhalf uur duurt. Via de livestream hieronder kun je de keynote volgen op je smartphone, tablet of computer. Mocht je een Chromecast of Google TV Streamer hebben, dan kun je natuurlijk ook meekijken op je televisie.

Mocht je vanavond geen tijd hebben om de presentatie te kijken, dan kun je natuurlijk ook Android Planet checken. De redactie zit klaar om je van al het laatste nieuws te voorzien, zodat je in een mum van tijd weer helemaal up-to-date bent.

Dit kun je verwachten

Ook dit jaar komt Samsung naar verluidt met drie nieuwe toptoestellen. Dan hebben we het natuurlijk over de Galaxy S26, Galaxy S26 Plus en Galaxy S26 Ultra. Het instapmodel, de S26, krijgt vermoedelijk een iets groter 6,3 inch-scherm. Maar, daarmee blijft de smartphone waarschijnlijk best compact.

Samsung zou de Galaxy S26 voorzien van een nieuwe, snellere Exynos 2600-processor én meer opslagruimte. Het toestel heeft mogelijk standaard 256GB aan opslag, terwijl zijn voorgangers het nog met 128GB moesten doen. De accu groeit volgens geruchten ook, van 4000 naar 4300 mAh.

De S26 Plus is de grotere broer van de S26. De telefoon heeft volgens gelekte informatie weer een 6,7 inch-scherm. Ook beschikt ‘ie over dezelfde Exynos 2600-chip, maar over verdere verbeteringen is weinig bekend. De Plus lijkt dit jaar een bescheiden upgrade te worden ten opzichte van de S25 Plus van vorig jaar.

Bij de Galaxy S26 Ultra zien we waarschijnlijk veel meer vernieuwing. Zo zou de smartphone uitgerust zijn met een privacyscherm, waarmee je het voor mensen die naast je zitten onmogelijk maakt om mee te kijken op het display. De camera’s zouden ook worden verbeterd, doordat ze meer licht binnenlaten. Tot slot verwachten we nieuwe Galaxy AI-functies en het uitstekende updatebeleid dat we kennen van Samsung.

