‘Samsung Galaxy S26 heeft toch geen magneten voor draadloos laden’

De Samsung Galaxy S26-telefoons lijken toch niet over ingebouwde magneten te beschikken. Die zouden draadloos opladen een stuk makkelijker hebben gemaakt. Daar heb je nu waarschijnlijk een los hoesje voor nodig.

‘Geen magneten in Samsung Galaxy S26’

Over een paar weken presenteert Samsung zijn nieuwe Galaxy S-telefoons. Lange tijd dachten we dat ze magnetisch draadloos opladen zonder hoesje zouden ondersteunen. Dat lijkt helaas toch niet het geval te zijn. Uit documenten die GSMArena ontdekte, blijkt dat de nieuwe smartphones een ‘Base Power Profile’ hebben en geen ‘Magnetic Power Profile’.

In simpele taal betekent het dat de Samsung Galaxy S26 niet over ingebouwde magneten beschikken. Als je magnetisch draadloos wil opladen, moet je zo’n lelijk hoesje met een cirkel op de achterkant gebruiken. Daar zitten dan magneten in, waardoor de lader op de juiste plek terechtkomt.

Je hebt een hoesje nodig om magnetisch te kunnen opladen

iPhones hebben al jaren ingebouwde magneten. Ook de Google Pixel 10-telefoons beschikken erover. Het maakt draadloos opladen een stuk eenvoudiger. Waarom Samsung er niet aan wil, is onduidelijk. Misschien wil de fabrikant kosten besparen door de magneten weg te laten. Of misschien hoopt men simpelweg meer hoesjes te verkopen.

Lancering waarschijnlijk op 25 februari

Samsung heeft het nog niet officieel bevestigd, maar waarschijnlijk worden de S26-toestellen op 25 februari gelanceerd. De serie bestaat weer uit drie smartphones. De normale S26 krijgt een iets groter 6,3 inch-oled-scherm en een ook een grotere accu van 4300 mAh. Hij draait in Nederland vermoedelijk net als de grotere S26 Plus op een door Samsung zelf ontwikkelde Exynos 2600-chip.

Het topmodel, de S26 Ultra, krijgt de meeste verbeteringen. Zo mag je rekenen op een privacyscherm, waardoor omstanders niet kunnen zien wat je aan het doen bent. Ook laten sommige camera’s meer licht binnen, waardoor je vooral in het donker mooiere foto’s zou schieten.

We houden je de komende weken graag op de hoogte van het laatste nieuws. Niets missen? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!