Zien: foto’s van magnetische oplader Samsung Galaxy S26 gelekt

Het is geen geheim dat Samsung werkt aan een magnetische draadloze oplader voor de Galaxy S26-telefoons. Dit apparaatje, waarmee je de telefoons met maximaal 25 watt van stroom voorziet, is nu voor het eerst te zien op foto’s.

Magnetische oplader Samsung Galaxy S26 gelekt

Apple biedt al jaren MagSafe aan en ook de Google Pixel 10-toestellen kun je magnetisch draadloos van stroom voorzien. Nu werkt Samsung aan een eigen magnetische oplader voor de Galaxy S26-serie. Het is nog niet duidelijk of de nieuwe smartphones over ingebouwde magneten beschikken, zoals iPhones en Pixels, of dat je daar een apart hoesje voor nodig hebt.

De lader zelf is alvast te zien op foto’s die zijn gelekt door insider Arsène Lupin. Het zal je niet verbazen dat het apparaatje sterk lijkt op de laders van Apple en Google. Het gaat om een ronde puck, die niet zou misstaan op een Airhockey-tafel. Daar zit een draad aan die je via een adapter in het stopcontact steekt.

De puck zelf klik je op de achterzijde van de telefoons. Door de magneten komt hij altijd op de juiste plek terecht en gaat er zo min mogelijk stroom verloren.

Deze lader gebruikt de Qi2-standaard, wat wil zeggen dat je kunt opladen met maximaal 25 watt. Volgens geruchten haalt overigens alleen de Galaxy S26 Ultra die snelheid. Bij de normale Galaxy S26 en Galaxy S26 Plus is dat vermoedelijk 20 watt.

Je kunt de lader trouwens ook met oudere smartphones van Samsung gebruiken, mits ze draadloos laden ondersteunen. Dan is de snelheid maximaal 15 watt.

Meer over de Samsung Galaxy S26

Het is vrijwel zeker dat Samsung de Galaxy S26-serie presenteert op 25 februari aanstaande. Veel informatie over de smartphones ligt al op straat. Zo krijgt de S26 Ultra camera’s die meer licht binnenlaten én een zogenaamd privacyscherm. Dat maakt het voor omstanders veel moeilijker om te zien wat jij op je smartphone aan het doen bent.

We houden een slag om de arm, maar de Ultra wordt met een adviesprijs van 1399 euro mogelijk iets goedkoper dan zijn voorganger. Het slechte nieuws is dat de normale S26 en de S26 Plus juist 150 euro duurder zouden worden.

