Samsung Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra officieel: alles wat je moet weten

Samsung heeft eindelijk de Galaxy S26, Galaxy S26 en Galaxy S26 Ultra aangekondigd! De smartphones zitten bomvol AI en zijn weer een stukje sneller. In dit artikel lees je alles over de nieuwe Samsungs.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S26-serie officieel gepresenteerd

De afgelopen tijd doken de Samsung Galaxy S26-telefoons regelmatig op in geruchten en nu is het tijd voor de officiële aankondiging. Tijdens het grote Unpacked 2026-evenement in San Francisco is de Galaxy S26-serie uit de doeken gedaan. De smartphones zijn per direct te bestellen en liggen op 11 maart in de winkels.

De Galaxy S26 is met een adviesprijs van 999 euro duurder dan zijn voorganger. Voor de S26 Plus betaal je ook meer: de telefoon gaat voor 1249 euro over de toonbank. De S26 Ultra, die over de meeste vernieuwingen beschikt, heeft een adviesprijs van 1449 euro gekregen.

Samsung Galaxy S26: instapmodel is duurder

Het instapmodel van de nieuwe Galaxy S-serie is natuurlijk de Galaxy S26. Het toestel is 100 euro duurder geworden dan zijn voorganger, de S25, en kost nu 999 euro. Je krijgt wel meer opslagruimte dan vorig jaar: 256GB. Het vlaggenschip uit 2025 moest het nog met 128GB doen.

Samsung richt zich met de Galaxy S26-serie vooral op AI-verbeteringen, maar dat betekent niet dat er onder de motorkap niets is veranderd. Zo beschikt de reguliere S26 over een nieuwe Exynos 2600-chip, die voor uitstekende prestaties moet zorgen. Daar zit zoals gezegd 256GB aan opslagruimte en 12GB aan werkgeheugen bij.

6,3 inch-amoled-scherm, 2340 bij 1080 pixels, 120Hz

Exynos 2600-chip, meer opslag (256GB), 12GB RAM

Android 16, Galaxy AI en zeven jaar Android-updates

50MP-hoofdcamera, 12MP-groothoeklens en 10MP-telelens (3x zoom)

Grotere 4300 mAh-accu, opladen met 25 watt

999 euro (12/256GB), 1199 euro (12/512GB)

De Galaxy S26 heeft een iets groter scherm dan zijn voorganger. Het display meet 6,3 inch (in plaats van 6,2 inch), maar heeft wel dezelfde 120Hz-ververssnelheid en resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Door het grotere scherm is de S26 zelf iets minder compact, al blijft dit een relatief handzaam toestel.

Ook de accu van de Galaxy S26 is gegroeid. De smartphone heeft nu een capaciteit van 4300 mAh, wat 300 mAh meer is dan bij de Galaxy S25. Het opladen is er niet op vooruit gegaan: bedraad gaat dit met 25 watt, draadloos met 15 watt.

Op cameragebied is er weinig veranderd. De Galaxy S26 maakt opnieuw foto’s met een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 10 megapixel-telelens. Laatstgenoemde kan tot 3x optisch inzoomen.

Samsung Galaxy S26 Plus: groter en iets beter

Ook dit jaar brengt Samsung een Plus-versie uit. De smartphone heeft een groter scherm dan de reguliere S26, maar wijkt verder weinig van dit toestel af. Hij lijkt daarnaast sterk op de S25 Plus van vorig jaar en is bijvoorbeeld precies even groot en zwaar. Wel is het design aangepast, omdat het camera-eiland er bijvoorbeeld anders uitziet. Dat zien we ook bij de andere Galaxy S26-telefoons terug.

Het grote verschil tussen de S26 en S26 Plus zit ‘m weer in het formaat. De Samsung Galaxy S26 Plus heeft een 6,7 inch-scherm, waarmee je fijner naar video’s, films en series kijkt. De accu is logischerwijs groter en heeft een capaciteit van 4900 mAh. De S26 Plus kan snelladen met 45 watt en ondersteunt iets sneller draadloos opladen met 20 watt.

6,7 inch-amoled-scherm met full-hd-resolutie, 120Hz

Exynos 2600-chip, 256GB opslagruimte, 12GB werkgeheugen

Android 16 met zeven jaar updates, nieuwe Galaxy AI-features

50MP-hoofdcamera, 12MP-groothoeklens en 10MP-telelens (3x zoom)

4900 mAh-accu, 45 watt snelladen, 20 watt draadloos

1249 euro (12/256GB), 1449 euro (12/512GB)

Verder lijkt de S26 Plus erg op de ‘normale’ S26. Het toestel heeft dezelfde camera’s, beschikt over de nieuwe en snelle Exynos 2600-processor en heeft standaard 256GB aan opslagruimte. Tot slot krijgt de telefoon de komende zeven jaar updates, waardoor je tot begin 2033 geen nieuwe features misloopt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S26 Ultra: flinke vernieuwingen

Het ultieme vlaggenschip van Samsung is de Galaxy S26 Ultra. Deze smartphone heeft de beste specificaties en de meeste verbeteringen aan boord. Hij is met een adviesprijs van 1449 euro het duurst, maar is in tegenstelling tot de S26 en S26 Plus niet prijziger dan zijn voorganger.

De Samsung Galaxy S26 Ultra is krachtiger door de Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy-processor en heeft 12GB RAM en 256GB aan opslagruimte. Ook aanwezig is een snellere npu, waardoor de Ultra AI-taken een stuk sneller (volgens Samsung tot 37 procent) moet verwerken. Ook heeft de Ultra een betere vapor chamber, waardoor de telefoon hitte makkelijker afvoert.

6,9 inch-amoled-scherm, behuizing is dunner en lichter

Snelle Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy-chip, 256GB opslag, 12GB RAM

200MP-hoofdcamera en 50 megapixel-telelens vangen meer licht op

Ook aanwezig: 50 megapixel-groothoeklens en tweede 10 megapixel-zoomcamera

5000 mAh-accu, 60 watt snelladen (75 procent in 30 minuten)

1449 euro (12/256GB), 1649 euro (12/512GB), 1949 euro (12GB/1TB)

Daarnaast is de S26 Ultra iets lichter en dunner dan zijn voorganger en zijn de camera’s verbeterd. De 200 megapixel-hoofdcamera en 50 megapixel-telelens zijn lichtsterker, waardoor de Ultra betere foto’s in het donker moet maken. Ook bevatten kiekjes door de nieuwe lens minder ruis.

De Galaxy S26 Ultra laadt sneller op dan zijn voorganger. De telefoon ondersteunt nu snelladen met 60 watt (in plaats van 45 watt), waardoor de 5000 mAh-accu in 30 minuten weer voor 75 procent vol zit. Draadloos laden kan nu met 25 watt en hierdoor heb je na ongeveer een halfuur een halfvolle batterij.

Een belangrijke vernieuwing van de S26 Ultra is het zogeheten Privacy Display. Met deze functie, die je aan- en uitzet via de snelle instellingen, voorkom je dat mensen naast je kunnen meekijken op het scherm. Handig voor als je in een drukke trein of bus zit. Je kan zelf bepalen bij welke apps je het ‘privacyscherm’ gebruikt.

Zoals we van Samsung gewend zijn, krijgen de Galaxy S26-telefoons zeven jaar lang updates. Dat betekent dat ze tot minstens februari 2033 worden voorzien van de nieuwste functies en beveiligingspatches. De toestellen draaien uit de doos op Android 16 met de nieuwe One UI 8.5-sofware van Samsung.

Uiteraard beschikken de Galaxy S26-smartphones over veel AI-functies. Zo is Now Brief en Circle to Search weer aanwezig, maar voegt Samsung ook nieuwe functies toe. Eén daarvan is Now Nudge, dat binnen chat-apps als WhatsApp en Instagram werkt.

Krijg je bijvoorbeeld een appje binnen met de vraag of je op een bepaalde datum beschikbaar bent voor een etentje, dan stelt Now Nudge voor deze afspraak meteen in je agenda te zetten. De functie herkent bepaalde informatie en geeft op basis daarvan voorstellen om taken uit handen te nemen.

Samsung Galaxy S26 pre-orderen en prijzen

De Samsung Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra zijn vanaf nu te bestellen in Nederland. De toestellen liggen op 11 maart officieel in de winkels, de voorverkoop loopt tot en met 10 maart. De Samsung S26-telefoons zijn in vier kleuren verkrijgbaar. Bij de drie toestellen zijn dit: zwart, wit, lichtblauw en paars.

Bij veel aanbieders kun je tijdelijk profiteren van inruilvoordeel. Daarnaast krijg je bij de drie toestellen gratis geheugenupgrades. Zo betaal je de prijs van de 256GB-versie, maar ontvang je het 512GB-model in huis.