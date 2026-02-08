‘Officiële renders Samsung Galaxy S26 laten weinig veranderingen zien’

Er zijn vermoedelijk officiële renders van de Samsung Galaxy S26 opgedoken. Die laten zien wat we eigenlijk al wisten: Samsung heeft de S25 onder een kopieermachine gelegd. Er zijn amper veranderingen te bespeuren.

‘Samsung Galaxy S26 te zien op renders’

Nadat we eerder al officiële beelden van de Samsung Galaxy S26 Ultra zagen, zijn er nu ook renders opgedoken van het basismodel. Insider Evan Blass lekte onderstaande foto’s van de normale Galaxy S26. Vermoedelijk gaat het om promotiemateriaal.

Wie hoopte op een fris design komt bedrogen uit. Het toestel lijkt erg sterk op zijn voorganger, de Galaxy S25. Aan de voorkant zijn ze zelfs identiek. Aan de achterzijde zien we dat de camera’s zijn ondergebracht in een smal eiland. Ze steken niet meer los uit de behuizing. Dat is natuurlijk een minieme verandering. De flitser zit op exact dezelfde plek als vorig jaar.

De S26 moet het dus hebben van de binnenkant. Hij draait op een snellere processor, vermoedelijk Samsungs eigen Exynos 2600, en krijgt een iets grotere accu: 4300 in plaats van 4000 mAh. Die laadt mogelijk op met 45 watt. De S25 komt niet verder dan 25 watt. Ook draadloos opladen gaat waarschijnlijk iets sneller.

Aan de camera’s verandert volgens geruchten niets. Je mag weer rekenen op een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een 10 megapixel-telelens met 3x optische zoom.

Aankondiging vermoedelijk op 25 februari

Samsung lanceert de Galaxy S26-serie over een paar weken. De datum 25 februari zingt al een poosje rond. Door inflatie en het tekort aan geheugen zouden vooral de S26 en de S26 Plus duurder worden dan hun voorgangers. Bij de S26 Ultra is het verschil kleiner.

Inmiddels weten we bijna alles over de smartphones. In dit handige overzicht vind je alle geruchten over Samsungs nieuwe vlaggenschepen.

