Mike Peek
Mike Peek
29 augustus 2025
‘Samsung Galaxy S26-smartphones worden dunner dan ooit’

Samsung lijkt het ontwerp van de Galaxy S26-telefoons weer aardig onder handen te nemen. Alle toestellen zouden dunner worden dan hun voorgangers. De S26 Pro duikt onder de 7 millimeter.

‘Extra dun ontwerp voor Samsung Galaxy S26’

Hoe de Galaxy S26-serie er precies uit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. Onze beste gok is op dit moment dat Samsung een S26 Pro lanceert (opvolger van de normale Galaxy S25), een S26 Edge en de S26 Ultra. Dat zou betekenen dat er geen Plus-variant verschijnt. Geruchten over het verdwijnen van de Plus gaan al jaren, dus dat zou ons niet verbazen.

Hoe ze ook gaan heten, Samsung lijkt het ontwerp van de Galaxy S26-serie dunner te maken dan dit jaar. Volgens SammyGuru krijgt de goedkoopste variant een behuizing van 6,7 millimeter dik. Dat is 0,5 millimeter minder dan de huidige S25. De S26 Edge gaat naar 5,5 millimeter, wat 0,3 millimeter dunner is dan de al erg ranke S25 Edge. Desondanks krijgt dat toestel een grotere 4200 mAh-accu.

samsung galaxy s25 ultra achterkant met camera's.
Samsung Galaxy S25 Ultra

De S26 Ultra blijft de dikste telefoon van het stel, maar duikt met 7,8 millimeter wel 0,4 millimeter onder zijn voorganger. Volgens SammyGuru kan de Ultra niet nóg dunner worden vanwege de ingebouwde S Pen. Die neemt veel ruimte in beslag.

Het zou ons daarom niet verbazen als het pennetje op termijn helemaal verdwijnt. Het exemplaar in de Galaxy S25 Ultra heeft al minder functies dan voorheen.

Meer over de Galaxy S26-serie

Samsung brengt de Galaxy S26-serie waarschijnlijk in januari volgend jaar uit. Mogelijk draaien de S26 Pro en S25 Edge op een Exynos 2600-chip uit Samsungs eigen fabriek. Alleen de Ultra zou dan een (snellere) Snapdragon 8 Elite 2-processor hebben.

Verdere geruchten zijn nog relatief spaarzaam. Mogelijk krijgt de normale S26 (Pro) voor het eerst in jaren een nieuwe hoofdcamera. Bij de S26 Ultra gaat de oplaadsnelheid waarschijnlijk eindelijk omhoog.

Bron: SammyGuru
