‘Eindelijk: Samsung Galaxy S26 laadt bedraad sneller op’

Niet alleen de Galaxy S26 Ultra krijgt een ‘oplaadupgrade’, maar ook de reguliere Galaxy S26 zou sneller opladen. Daar hebben we lang op moeten wachten.

Samsung Galaxy S26 laadt eindelijk sneller op

De presentatie van de Samsung Galaxy S26-serie laat niet lang meer op zich wachten. Tot die tijd duikt er steeds meer informatie op over de nieuwe vlaggenschepen. Zo lekte onlangs uit dat de Galaxy S26 Ultra een stuk sneller oplaadt dan zijn voorganger, maar ook de ‘normale’ Galaxy S26 gaat er op vooruit.

Insider Ahmed Qwaider laat op X (het voormalige Twitter) weten dat de Galaxy S26 snelladen met maximaal 45 watt ondersteunt. Dat is een flinke stap vooruit, want de instap-Galaxy S-telefoons komen al jaren niet verder dan 25 watt. Zelfs sommige Galaxy A-smartphones doen dit sneller.

Als de Galaxy S26 daadwerkelijk kan snelladen met 45 watt, dan kun je de accu waarschijnlijk in 30 minuten voor zo’n 70 procent vullen. Ter vergelijking: de S25 zit na een halfuur voor de helft vol. Volgens een eerder gerucht gaat ook draadloos laden een stukje vlotter bij de S26-serie.

De Galaxy S26 zou daarnaast een grotere batterij hebben dan zijn directe voorgangers. Volgens gelekte informatie heeft de accu een capaciteit van 4300 mAh; 300 mAh meer dan bij de Samsung S25 en S24. Door de verbeterde oplaadsnelheid hoef je straks dus niet langer te wachten voordat het accupercentage weer op 100 procent staat.

Onthulling eind februari

De verwachting is dat Samsung de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra op woensdag 25 februari onthult tijdens een Galaxy Unpacked-evenement. De toestellen gaan vermoedelijk op 11 maart in de verkoop, al heeft Samsung deze datum nog niet bevestigd. Het bedrijf heeft ook het Unpacked-event nog niet officieel aangekondigd.

Vermoedelijk beschikken de Galaxy S26 en S26 Plus over een nieuwe, snellere Exynos 2600-chip. De S26 Ultra zou een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip hebben, die nog iets krachtiger is dan de Exynos 2600. Mogelijk heeft de reguliere S26 dit jaar meer opslagruimte (256GB in plaats van 128GB). Het scherm groeit mogelijk iets, van 6,2 naar 6,3 inch.

