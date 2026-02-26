Hoe snel laden de Samsung Galaxy S26-smartphones op?

De Samsung Galaxy S26-telefoons zijn er en vooral de Ultra introduceert toffe vernieuwingen. Maar, hoe snel laden de smartphones eigenlijk op? Lees het hier!

Samsung Galaxy S26 oplaadsnelheid: zo zit het

Het is je vast niet ontgaan dat de Samsung Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra zijn onthuld. De toestellen zijn sneller, hebben nog meer AI-functies en de S26 Ultra komt met iets compleet nieuws: een privacyscherm.

Hiermee voorkom je dat anderen, bijvoorbeeld in de bus of trein, mee kunnen kijken naar wat jij op het scherm ziet. Dat is handig als je bijvoorbeeld een belangrijke (of gênante) notificatie ontvangt, of niet wil dat mensen mee kunnen lezen in een WhatsApp-gesprek.

Ook niet onbelangrijk is dat de S26 Ultra sneller oplaadt dan zijn voorgangers. Daar zaten gebruikers al een tijdje op te wachten, want Samsung-telefoons blinken niet bepaald uit door de oplaadsnelheid. Daar komt nu dus verandering in.

Samsung Galaxy S26: 25 watt, 55 procent in 30 minuten

Samsung Galaxy S26 Plus: 45 watt, 70 procent in 30 minuten

Samsung Galaxy S26 Ultra: 60 watt, 75 procent in 30 minuten

De S26 Ultra laadt met maximaal 60 watt, terwijl de S25 Ultra het nog met 45 watt moest doen. Hierdoor kun je in 30 minuten de batterij voor driekwart vullen. De S26 Plus komt in de buurt met 70 procent in 30 minuten, maar bij de reguliere S26 moet je langer wachten.

Goed om te weten is dat de Galaxy S26 Ultra ook draadloos sneller de accu vult. De telefoon haalt een maximale snelheid van 25 watt. De S26 Plus gaat er ook iets op vooruit en vult de accu draadloos met 20 watt. De S26 blijft steken op 15 watt.

Meer over de Galaxy S26-serie

De Samsung Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra zijn deze week aangekondigd tijdens het Unpacked-evenement in San Francisco. De toestellen lijken op de voorgangers, maar zijn natuurlijk wel verbeterd. Zo beschikt de S26 Ultra zoals gezegd over het vernieuwende privacyscherm.

Ook heeft de Ultra verbeterde camera’s die meer licht opvangen, zodat je betere foto’s in het donker krijgt. De smartphone draait op de Snapdragon 8 Gen 5 For Galaxy-chip en kost 1449 euro. De S26 en S26 Plus, die respectievelijk 999 euro en 1249 euro kosten, hebben een Exynos 2600-chip. Die moet ook voor uitstekende prestaties zorgen.

Meer weten? Check het uitgebreide aankondigingsartikel en onze preview via de links hieronder!

→ Samsung Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra officieel: alles wat je moet weten

→ Samsung Galaxy S26 (Ultra) preview: meer AI en een privacyscherm