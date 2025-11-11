‘Haarscherpe Samsung Galaxy S26 Plus-renders gelekt’

Samsung kiest toch voor de Galaxy S26 Plus en we weten nu precies hoe de smartphone eruit komt te zien. Bekijk de afbeeldingen hier.

Samsung Galaxy S26 Plus renders gelekt

Na een drukke periode vol onzekerheid rondom de Samsung Galaxy S26 Plus, lijkt zijn komst nu zeker. Dankzij gedetailleerde afbeeldingen weten we precies hoe de telefoon eruit komt te zien. Het gaat om de afmetingen van de smartphone, die insider OnLeaks heeft verwerkt tot renders. Hierop is ook duidelijk het vernieuwde ontwerp te zien.

In de basis lijkt de Galaxy S26 Plus erg veel op zijn voorgangers. Net als de Galaxy S24 en S25 heeft ‘ie vlakke zijkanten, afgeronde schermhoeken en een plat display. Achterop vind je drie camera’s, die zijn verwerkt in een nieuw camera-eiland. Dat laatste heeft het toestel overgenomen van de Galaxy Z Fold 7 en S25 Edge. Die hanteerden ook deze ontwerpkeuze, in plaats van vlakke lenzen zoals op de Galaxy S25.

Wat de grootte van de S26 Plus betreft: het scherm heeft dunne randen en een diagonaal van 6,7 inch, net als de Galaxy S25 Plus. Verder heeft ‘ie een dikte van 7,35 millimeter, wat ook overeenkomt met de voorganger. Het ziet er daarom niet naar uit dat Samsung probeert het toestel zo dun als de S25 Edge te maken – en dat is opvallend.

De afgelopen maanden was het namelijk de vraag of Samsung zou kiezen voor een nieuwe Edge of een Plus-model. Ieder gelekte rapport stelde weer iets anders, waar de ene bron melde dat we een Pro-, Edge- en Ultra-S26 zouden krijgen, ziet het er nu weer naar uit dat Samsung het houdt bij de bekende S26, S26 Plus en S26 Ultra.

Goed om te weten over de gelekte renders van OnLeaks: de kleuren en materialen zijn nog niet definitief. Zo weten we niet of Samsung wederom kiest voor een matglazen achterkant met metalen zijkanten. Ook is de opvallende oranje kleur, die we kennen van de nieuwste iPhone 17 Pro’s en gelekte S26 Ultra-renders.

Deze hardware krijgt de Galaxy S26 Plus

Qua hardware lijkt Samsung er al uit te zijn, al is dat niet per se positief nieuws. In plaats van de S26 Plus van een Snapdragon 8 Elite Gen 5 te voorzien, zou de eigen Exynos 2600 onder de motorkap worden geplaatst. Die is vlot genoeg voor al je favoriete apps en games, maar het is nog maar de vraag of hij kan tippen aan de Snapdragon 8 Elite Gen 5 van Qualcomm.

Neem de geruchten echter met een korreltje zout: bij de S25-serie werd ook lang gespeculeerd over een Exynos- of Snapdragon-processor. Samsung koos uiteindelijk voor de tweede.

