‘Samsung Galaxy S26-telefoons worden flink duurder (behalve de Ultra)’

De prijs van de Samsung Galaxy S26 schiet volgens een Duitse website flink de lucht in. Ook het Plus-model wordt duurder, terwijl de Ultra juist iets goedkoper zou worden.

‘Prijzen Samsung Galaxy S26 gelekt’

Eind februari presenteert Samsung eindelijk zijn nieuwe high-end smartphones. Daar weten we al veel over, maar tot nu toe was onduidelijk hoeveel ze gaan kosten. De Duitse website WinFuture is de eerste die concrete prijzen noemt voor de Samsung Galaxy S26. En daar worden we niet per se gelukkig van.

Op basis van gelekte Zweedse prijzen speculeert de site dat de normale Galaxy S26 minimaal 1049 euro gaat kosten. Dat is 150 euro meer dan je vorig jaar betaalde voor de Galaxy S25. Daarvoor krijg je weliswaar 256GB opslag in plaats van 128GB, maar het is toch een behoorlijke stijging. Wie 512GB opslagruimte wil, is 1259 euro kwijt.

De grotere Galaxy S26 Plus, eveneens met 256GB opslag, zou een adviesprijs krijgen van 1299 euro. Ook dat is 150 euro meer dan zijn directe voorganger. Je betaalt nog eens 150 euro extra als je 512GB opslagruimte wil.

Renders van de Samsung Galaxy S26 Ultra

Verrassend genoeg maakt Samsung de Galaxy S26 Ultra volgens WinFuture juist 50 euro goedkoper. Voor het 256GB-model ben je 1399 euro kwijt. Er komen ook varianten met 512GB (1569 euro) of 1TB (1809 euro) opslag.

Hoewel WinFuture vaak correcte informatie heeft, houden we een flinke slag om de arm. Heel logisch klinken deze prijzen van de Samsung Galaxy S26 namelijk niet. Een stijging van 150 euro voor het instapmodel is erg fors. Tegelijk zou het ons verbazen als de Ultra daadwerkelijk goedkoper wordt.

Meer over de Samsung Galaxy S26-serie

De Galaxy S26-telefoons lijken bescheiden upgrades te worden. Zo verandert er niets aan de camera’s van de twee ‘goedkoopste’ varianten. Alleen de S26 Ultra krijgt verbeterde lenzen die meer licht binnenlaten. Daar heb je vooral in het donker profijt van.

Op welke chip de smartphones draaien is nog steeds niet zeker. De S26 en S26 Plus hebben vermoedelijk een Exynos 2600 van Samsung aan boord. Bij de Ultra kiest het bedrijf mogelijk voor de bekende Snapdragon 8 Elite Gen 5. Die vinden we ook in onder andere de OnePlus 15.

