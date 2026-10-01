Let op: Samsung verhoogt prijzen van Galaxy S26-telefoons

Samsung heeft stilletjes de adviesprijzen van zijn Galaxy S26-telefoons verhoogd. Je betaalt minimaal 100 euro extra voor alle modellen, ténzij je nu snel toeslaat.

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Samsung Galaxy S26 nu duurder dan ooit

Het zat er al even aan te komen dat Samsung de prijzen van zijn Galaxy S26-toestellen zou verhogen. Dat heeft alles te maken met de hoge kosten van werkgeheugen en opslag. Omdat daar veel vraag naar is vanuit de AI-sector blijft er weinig over voor de consumentenmarkt. Dit zijn de nieuwe adviesprijzen op de website van Samsung.

Samsung Galaxy S26 – 256GB: 1099 euro (was 999 euro)

(was 999 euro) Samsung Galaxy S26 – 512GB: 1299 euro (was 1199 euro)

Samsung Galaxy S26 Plus – 256GB: 1349 euro (was 1249 euro)

(was 1249 euro) Samsung Galaxy S26 Plus – 512GB: 1549 euro (was 1449 euro)

Samsung Galaxy S26 Ultra – 256GB: 1549 euro (was 1449 euro)

(was 1449 euro) Samsung Galaxy S26 Ultra – 512GB: 1749 euro (was 1649 euro)

Samsung Galaxy S26 Ultra – 1 TB: 2149 euro (was 1949 euro)

Galaxy S26 Plus en Galaxy S26

Zoals je ziet zijn vrijwel alle varianten nu 100 euro duurder dan voorheen. Voor de S26 Ultra met 1TB opslag ben je zelfs 200 euro meer kwijt. Alle overige smartphones op de website van Samsung lijken nog voor dezelfde prijs verkocht te worden. Dat geldt ook voor de Galaxy S26 FE, die het bedrijf recent introduceerde. Daar betaal je nog steeds 799 euro voor als je het model met 128GB opslag kiest.

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S26-telefoons zijn nu nog goedkoper te scoren

Tot zover het slechte nieuws. Gelukkig zijn smartphones van Samsung bij andere (web)winkels vaak ver onder de adviesprijs te koop. Toch worden de S26’jes bij deze winkels hoogstwaarschijnlijk ook duurder. Als de huidige voorraden op zijn, zullen ze Samsung meer moeten betalen voor nieuwe exemplaren.

Was je van plan om binnenkort een Galaxy S26 te kopen? Dan is het verstandig om snel toe te slaan. Dit zijn op dit moment de laagste prijzen:

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