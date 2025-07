‘Samsung Galaxy S26-serie gooit versies volledig overhoop’

Al jaren heeft Google een standaard-, Plus- en Ultra-toestel in de Samsung Galaxy S-serie, maar voor de S26 lijkt de fabrikant dat helemaal om te gooien.

‘Samsung Galaxy S26 Pro gelekt’

Er gaan al maanden geruchten rond over Samsungs volgende S-serie. Zo laat de fabrikant het Plus-model van de S26 mogelijk vallen, in plaats voor de dunne Edge-versie. Ook de Ultra wordt onder handen genomen, met een dunnere behuizing dan ooit en de hoogste laadsnelheid op een Samsung. Wat het instapmodel betreft komt nu ook een belangrijk gegeven boven water.

Volgens Android Authority laat Samsung het instapmodel mogelijk helemaal vallen. In plaats daarvan komt er enkel een Galaxy S26 Pro. Dat blijkt uit de broncode van Samsungs One UI 8-schil waarin de website dook. De volledige S26-serie zou daarmee bestaan uit de Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge en Galaxy S26 Ultra.

Waar de Galaxy S24- en S25-series drie toestellen hebben die in de code worden aangeduid met 1 voor standaard, 2 voor Plus en 3 voor Ultra, leiden diezelfde cijfers in de nieuwe broncode naar de Pro, Edge en Ultra. Als er een standaard- of Plus-variant zou zijn, heette deze 0 of 4, maar die codenamen zijn nergens in de software te vinden.

Het ziet er dus naar uit dat Samsung de Galaxy S26-lijn meer premium in de markt wil zetten, met een Pro als instapper, een dunne Edge en de Ultra als topmodel. Mogelijk betekent dit ook een stijging in prijs, aangezien de S25 Edge dit jaar al beduidend duurder was dan de S25 Plus. We houden in de gaten hoe dit zich verder ontwikkelt.

Dit weten we al over de Galaxy S26-serie

Samsung heeft grote plannen met de Galaxy S26-serie. Althans, dat blijkt uit de vele geruchten die al over de serie in de rondte gaan. Zo wordt de S26 Edge nog dunner dan voorheen, terwijl er wel een grotere batterij aan boord is.

De Ultra wordt ook slanker, al twijfelen we nog over de toekomst van de S-Pen. Tot slot krijgen verschillende modellen eindelijk een camera-upgrade.

