‘Ook Samsung Galaxy S26 ‘Pro’ laadt weer tergend traag op’

De oplaadsnelheid van Samsungs kleinste high-end smartphones is al jaren een pijnpunt. Daar lijkt voorlopig geen verandering in te komen. Ook de Samsung Galaxy S26 Pro (én Edge) kunnen waarschijnlijk opladen met maximaal 25 watt.

‘Samsung Galaxy S26 Pro kan niet erg snel opladen’

Samsung gooit de namen van zijn S26-serie volgend jaar overhoop. De opvolger van de Samsung Galaxy S25 heet waarschijnlijk de S26 Pro, maar helaas betekent dat niet dat hij ook rapper kan opladen. De bekende lekker Ice Universe meldt dat de maximale snelheid net als in vorige jaren op 25 watt ligt. Daardoor heb je zo’n 80 minuten nodig om de accu helemaal te vullen.

Dat is anno 2025 erg lang. Zelfs de nieuwe iPhone 17-telefoons laden op met 40 watt. Sterker nog: veel goedkopere toestellen uit Samsungs eigen stal, zoals de Galaxy A36, halen sinds dit jaar 45 watt.

Renders van de Samsung Galaxy S26 Pro

Het is niet helemaal duidelijk waarom Samsung bij de duurdere S26 Pro vasthoudt aan 25 watt. Mogelijk heeft dat met de compacte behuizing te maken. We verwachten dat de S26 Pro weer een 6,2 inch-scherm krijgt. Een smartphone wordt tijdens het opladen warm en kleinere toestellen kunnen die hitte moeilijker kwijt. Om diezelfde reden zou ook de dunne Galaxy S26 Edge blijven steken op 25 watt.

Toch is het wel gek, want de iPhone 17 is nauwelijks groter en tankt dus wel sneller accusap. Een ander compact toestel als de OnePlus 13T haalt zelfs 80 watt.

Meer over de Samsung Galaxy S26

Samsung brengt de Galaxy S26-serie waarschijnlijk in januari volgend jaar uit. De S26 Pro en S26 Edge draaien in Nederland volgens geruchten op een Exynos 2600-chip. Die is lekker snel, maar iets trager dan de Snapdragon 8 Elite 2 die mogelijk in de Galaxy S26 Ultra belandt.

Wel zou de S26 Pro voor het eerst in jaren een nieuwe hoofdcamera krijgen. Die behoudt zijn resolutie van 50 megapixel, maar bevat een betere en wellicht grotere sensor. Zo zou je toch mooiere plaatjes moeten schieten.

Vind jij het belangrijk hoe snel de Samsung Galaxy S26 Pro kan opladen? Of juist niet? Laat (ha!) het weten in de reacties en schrijf je in voor de nieuwsbrief.