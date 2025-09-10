‘Dit is de Samsung Galaxy S26 Pro: opvolger van Galaxy S25’

De opvolger van de Samsung Galaxy S25 is gelekt en te zien op haarscherpe renders. Het toestel krijgt een nieuwe naam: Galaxy S26 Pro.

Bekijk de Samsung Galaxy S26 Pro renders

De goed ingevoerde smartphone-insider OnLeaks deelt in samenwerking met website Android Headlines de renders van de Samsung Galaxy S26 Pro. Dit moet de opvolger van de Galaxy S25 worden, die dus de ‘Pro’-naam gaat dragen. Het is niet duidelijk waarom Samsung voor deze naam kiest.

Ook bij de andere smartphones in de Galaxy S26-serie gooit de fabrikant de naamgeving naar verluidt op de schop. Zo zou de Galaxy S25 Plus worden vervangen door de Galaxy S26 Edge. De nieuwe Galaxy S26 Pro, die te zien is op de plaatjes hieronder, lijkt erg op de Galaxy S25 van begin dit jaar.

Zo zien we een scherm met dunne randen en een klein gat voor de selfiecamera. De achterkant is wel anders, want de camera’s zijn bij de S26 Pro geplaatst in een eiland. Ter vergelijking: bij de Galaxy S25 steken de drie camera’s achterop los uit de behuizing.

Volgens Android Headlines heeft het nieuwe Samsung-vlaggenschip een groter scherm dan zijn voorganger. Schokkend is het verschil niet: het display zou 6,3 inch meten in plaats van 6,2 inch. Door het grotere display is de telefoon iets langer en breder, maar ook een fractie dunner. Het toestel zou 6,96 millimeter dun zijn.

Wat we nog meer weten

De Galaxy S26 Pro laat overigens nog wel even op zich wachten, want Samsung presenteert de Galaxy S-telefoons doorgaans in januari. Volgens geruchten krijgt het toestel een grotere accu. Het zou gaan om een 4300 mAh-batterij, wat een redelijke upgrade is ten opzichte van het 4000 mAh-exemplaar dat in de Galaxy S25 zit.

Verder verwachten we dat de Pro is uitgerust met een nieuwe, snellere processor en meer werkgeheugen. Mogelijk krijgt de groothoeklens een upgrade naar 50 megapixel. Dat zou fijn zijn, want Samsung gebruikt al jaren een oudere 12 megapixel-groothoeklens.

