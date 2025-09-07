‘Dit is je eerste blik op de Samsung Galaxy S26 Pro en Ultra’

De eerste renders van de Samsung Galaxy S26 Pro en S26 Ultra zijn gelekt. Wereldschokkende veranderingen hoeven we niet te verwachten, maar de smartphones krijgen wel een ander camera-eiland.

‘Renders Samsung Galaxy S26 Pro en Ultra gelekt’

Eerder zagen we al renders van de dunne Samsung Galaxy S26 Edge en nu is het tijd voor de andere twee smartphones in deze serie: de S26 Ultra en de S26 Pro. Die laatste is de opvolger van de Galaxy S25 en vormt ondanks zijn naam het instapmodel van de familie.

We zien op deze afbeeldingen, gedeeld door Smartprix, helaas alleen de achterkant van de telefoons. De camera’s van de S26 Pro steken niet langer los uit de behuizing, maar zijn ondergebracht in een smal eiland. Dat zagen we eerder al op de Galaxy Z Fold 7 en lijkt dus de nieuwe huisstijl van Samsung te worden. Ook de belangrijkste camera’s van de Galaxy S26 Ultra zitten in zo’n eiland, al zijn de twee overige lenzen nog wel gewoon op het toestel ‘geplakt’.

De S26 Pro, Ultra en Edge

Volgens geruchten krijgt de Galaxy S26 Pro na jaren eindelijk een nieuwe hoofdcamera, al behoudt die zijn resolutie van 50 megapixel. De S26 Ultra beschikt mogelijk over een nieuwe telelens van 12 megapixel waarmee je 3x inzoomt. Die vervangt het stokoude 10 megapixel-exemplaar dat op de S25 Ultra te vinden is.

De hoofdcamera én de andere telelens, waarmee je het beeld 5x dichterbij haalt, zouden bovendien meer licht binnenlaten dan voorheen. Zo moet je met de Ultra vooral in het donker mooiere foto’s schieten.

Meer over de Samsung Galaxy S26-serie

Samsung presenteert zijn Galaxy S26-smartphones waarschijnlijk in januari. De Edge is met 5,5 millimeter het dunst, maar ook de andere toestellen worden slanker. Zo zou de Galaxy S26 Pro 6,7 millimeter dun zijn, terwijl zijn voorganger een halve millimeter dikker is. We verwachten dat de S26 Ultra 7,8 millimeter meet. Bij de S25 Ultra is dat nog 8,2 millimeter.

Mogelijk draaien de S26 Pro en de S25 Edge op een nieuwe Exynos 2600-chip uit Samsungs eigen fabriek. Alleen de Ultra zou een Snapdragon 8 Elite 2-processor hebben, die vermoedelijk nog een stukje sneller is.

