‘Samsung Galaxy S26-serie krijgt wel en geen geheugenupgrade’

De aankomende Galaxy S26-toestellen krijgen niet meer opslagruimte en werkgeheugen, maar toch vindt er wél een belangrijke upgrade plaats.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S26 RAM en opslag

Met de Samsung Galaxy S26-lancering in het vizier (begin 2026) verschijnt het ene gerucht na de ander. Bekende lekker IceUniverse deelt nu de verwachte opslagvarianten van de Galaxy S26-modellen. Op papier lijkt er weinig te veranderen, maar toch komt er verbetering aan.

De bron stelt dat de Galaxy S26 en S26 Plus in twee varianten komen. De instapversies krijgen 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Daarnaast is er een 12/512GB-variant. De Galaxy S26 Ultra krijg vier opslagvarianten: een 12GB/256GB-, 12GB/512GB-, 12GB/1TB- en een 16GB/1TB-model.

Die laatste versie met 16GB aan werkgeheugen wordt naar verluidt alleen in China gelanceerd. Volgens de bron ziet Samsung dat die regio meer eist op het gebied van werkgeheugen en opslagruimte. De bron stelt dat in regio’s als Europa gebruikers minder eisen van een smartphone en dat Samsung er daarom ook minder geheugenvarianten uitbrengt.

De gelekte opslagvarianten van de S26-serie komen precies overeen met die van de Galaxy S25-telefoons. Toch zal Samsung een belangrijke verbetering doorvoeren. De hoeveelheid werkgeheugen blijft gelijk, maar de geheugensnelheid wordt opgekrikt van 8,7Gbps naar 10,5Gbps.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

IceUniverse deelde eerder al een overzicht met de voordelen van het snellere werkgeheugen. Zo zou het tot 25 procent sneller zijn om een foto te verwerken op je telefoon. Na het schieten van een plaatje kan AI deze dus sneller verbeteren. En daarnaast moet ook de kwaliteit van de AI beter worden, omdat het snellere geheugen zwaardere modellen kan draaien.

Oftewel: er lijkt in eerste instantie weinig te veranderen aan het werkgeheugen en de opslagruimte bij de Galaxy S26-serie, ten opzicht van de S25-serie, maar dankzij het snellere geheugen gaan we bij het maken van foto’s waarschijnlijk wel verschil merken.

Meer over de Galaxy S26-serie

De Samsung Galaxy S26-serie krijgt volgens geruchten verschillende nieuwe functies. Zo verwachten we onder meer de integratie van Qi2-magneten voor efficiënter draadloos opladen en het koppelen van accessoires, zoals we ook op de nieuwe Google Pixel 10-serie zien.

De processorkeuze is verdeeld: het ziet ernaar uit dat we in Nederland de Exynos 2600-chip krijgen op de basismodellen, terwijl de S26 Ultra is uitgerust met de Snapdragon 8 Elite Gen 5. De Ultra behoudt ook de S Pen, al is het met een ronder ontwerp. De instap-S26 krijg daarnaast mogelijk een groter scherm van 6,3-inch.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Samsung-nieuws?