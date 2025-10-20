Google Pixel 10 Pro tijdelijk vanaf €648!

Mike Peek
20 oktober 2025, 9:06
2 min leestijd
‘Samsung stelt release Galaxy S26-serie met twee maanden uit’

Loopt de release van de Samsung Galaxy S26-serie gevaar? Volgens een nieuw gerucht presenteert de fabrikant zijn nieuwe vlaggenschepen pas in maart 2026. Doorgaans verschijnen Galaxy S-telefoons in januari.

‘Release Samsung Galaxy S26 uitgesteld’

We kunnen de klok erop gelijk zetten: in januari trapt Samsung het jaar af met drie nieuwe high-end smartphones. Volgens het Griekse TechManiacs zou deze traditie in 2026 weleens doorbroken kunnen worden. Samsung wil de release van de Galaxy S26-serie namelijk met twee maanden uitstellen, claimt de website.

Hoewel het topmodel, de Galaxy S26 Ultra, klaar is voor massaproductie geldt dat niet voor de normale Galaxy S26. Samsung zou tijdens de ontwikkelingsfase tegen problemen aan zijn gelopen. Omdat de Koreaanse fabrikant de hele serie in één keer wil lanceren, moeten we mogelijk dus tot maart wachten.

samsung galaxy s26 ultra renders gelekt
Renders van de Samsung Galaxy S26 Ultra

We nemen dit gerucht overigens met een paar stevige korrels zout. Samsung is immers een professioneel bedrijf dat zijn smartphones al jaren op vaste tijdstippen lanceert. Bovendien lijkt de Galaxy S26 sterk op zijn voorganger. Het is moeilijk voor te stellen dat een routinematig toestel voor zoveel vertraging kan zorgen.

Toch geen Galaxy S26 Pro?

Eerder gingen er geruchten dat Samsung de kleinste Galaxy S26 zou willen omdopen in de Galaxy S26 Pro. Inmiddels lijkt het erop dat men deze naam toch laat varen. Een extra dun model, de S26 Edge, zou zelfs helemaal gecanceld zijn. Dat heeft te maken met zwaar tegenvallende verkopen van de Galaxy S25 Edge.

We gaan er daarom van uit dat Samsung vasthoudt aan het oude, vertrouwde trio: de Galaxy S26, de grotere Galaxy S26 Plus en de Galaxy S26 Ultra. Op welke chip ze draaien is nog niet duidelijk. Het kan gaan om de Snapdragon 8 Elite Gen 5, maar ook om de door Samsung zelf ontwikkelde Exynos 2600. Die is waarschijnlijk iets trager.

De veranderingen ten opzichte van hun voorgangers lijken klein te zijn. De S26 Ultra zou wel iets sneller opladen en een speciaal privacyscherm krijgen.

Denk jij dat de release van de Samsung Galaxy S26 echt is vertraagd of ligt hij in januari gewoon in de winkel? Laat het weten in de reacties en…

Bron: TechManiacs
Samsung Galaxy S26
