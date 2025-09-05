‘De iPhone 17 is nog niet eens uit en Samsung kopieert hem nu al’

De afmetingen en ontwerpen van de Galaxy S26-lijn zijn gelekt en Samsung lijkt wel erg veel inspiratie te nemen van de aankomende iPhones.

Samsung Galaxy S26-serie ontwerp gelekt

Op dinsdag 9 september onthult Apple haar nieuwste iPhones: de 17, 17 Air, 17 Pro en 17 Pro Max. Net als bij Android smartphones gaan er al veelvoudig geruchten rond over de nieuwe telefoons, onder meer over het ontwerp. Vooral de dunnere iPhone 17 Air en de Pro’s vallen op vanwege hun vernieuwde camera-eilanden die over de hele breedte van de achterkant strekken.

Hoewel Apple de telefoons dus nog niet officieel heeft onthuld, lijkt het erop dat Samsung ook van plan van is zo’n ontwerp te kiezen voor de Galaxy S26-serie, die naar verwachting begin 2026 uitkomt. Lekker Sonny Dickson maakte mock-ups van de S26 Pro, S26 Edge en de S26 Ultra, die hier rechtsonder te zien zijn.

iPhone 17-serie Galaxy S26-serie

Twee dingen vallen op: de S26’s krijgen weer camera-eilanden, waar de lenzen op de S25-serie los in de achterkant verwerkt waren. Dit levert mogelijk extra ruimte intern op voor betere camera hardware of de toestellen worden een stukje dunner. De Galaxy S26 Edge in het midden krijg het grootste camera-eiland, wat dus enorm lijkt op die van de iPhone 17 Pro’s.

Samsung Galaxy S26-serie krijgt Qi2-magneten.

Daarnaast zien we duidelijke uitsparingen voor Qi2 magneten. Hiermee verbind je magnetische accessoires aan de telefoon, zoals standaarden en opladers. Ook kunnen de telefoon daardoor mogelijk sneller opladen, want Qi2 kan tot 25 watt in plaatst van 15 watt op de huidige vlaggenschepen.

Het wordt hoog tijd dat Samsung Qi2 toevoegt. Google implementeerde het onlangs in haar nieuwe Pixel 10-lijn. Magneten in de achterkant van telefoons zijn niet nieuw, want Apple introduceerde het in 2020 al met de iPhone 12-serie.

Een minder opvallend detail gaat om de hoeken van de Galaxy S26 Ultra. Deze zijn een stukje ronder dan op de S25 Ultra, die op zijn beurt weer rondere hoeken had dan de S24 Ultra. Een opvallende trend dus, maar daarmee lijkt de telefoon meer op zijn betaalbaardere broertjes.

Google Pixel 10 Pro XL op magnetische standaard

Neem de mock-ups natuurlijk wel met een korreltje zout, aangezien het nog wel even duurt voordat de S26-serie officieel wordt gepresenteerd. Tegen die tijd verwachten we meer over de specificaties te weten en waarschijnlijk verschijnen er voor volgend jaar al renders van de nieuwe toestellen.

Wat vind jij van de gelekte mock-ups? Mooi of juist lelijk? Laat het weten in de reacties onderaan de pagina!