‘Camera’s Samsung Galaxy S26 Ultra presteren beter in het donker’

Samsung neemt de camera’s van de Galaxy S26 Ultra volgens een nieuw gerucht behoorlijk onder handen. Eén van de camera’s is helemaal nieuw, twee andere laten meer licht binnen. Dat moet mooiere foto’s in het donker opleveren.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Samsung Galaxy S26 Ultra krijgt betere camera’s’

Wie Samsungs beste camera’s wil, is sinds jaar en dag aangewezen op het Ultra-model uit de S-reeks. Volgend jaar lijken er een paar extra redenen om te upgraden. Volgens de bekende lekker Ice Universe, doorgaans goed ingelicht, geeft Samsung de camera’s van zijn Galaxy S26 Ultra namelijk flinke upgrades.

Renders van de S26 Ultra

Dat begint bij de hoofdcamera. Die behoudt zijn resolutie van 200 megapixel, maar krijgt een maximaal diafragma van f/1.4 in plaats van f/1.7. Dat klinkt misschien technisch, maar betekent dat de lens 47 procent meer licht binnenlaat. Dat zorgt voor een mooiere scherptediepte én levert in theorie mooiere foto’s op in het donker.

Iets soortgelijks geldt voor de 50 megapixel-telelens waarmee je 5x inzoomt. Het diafragma gaat van f/3.4 naar f/2.9, waardoor er 38 procent meer licht op de sensor valt. De vergelijkbare telelens van de Google Pixel 10 Pro doet het met een diafragma van f/2.8 overigens nog net iets beter.

De tweede telelens, die het beeld 3x dichterbij haalt, is straks helemaal nieuw. Hij heeft een resolutie van 12 in plaats van 10 megapixel. Dat is natuurlijk een klein verschil, maar we zijn allang blij dat Samsung hem gaat vervangen. Het vorige exemplaar was namelijk stokoud en niet bijster goed.

Alleen de 50 megapixel-groothoeklens blijft hetzelfde. Die was op de Galaxy S25 Ultra fonkelnieuw, dus we snappen dat Samsung hem even met rust laat.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Samsung Galaxy S26 Ultra

De Samsung Galaxy S26 Ultra draait waarschijnlijk op de Snapdragon 8 Elite 2-chip. Daarmee wordt het uiteraard weer één van de snelste smartphones van het jaar. De accu behoudt zijn, inmiddels relatief lage, capaciteit van 5000 mAh.

Wel kun je hem met 60 watt een stukje sneller opladen. Zijn voorganger komt namelijk niet verder dan 45 watt. Je mag ook weer rekenen op een ingebouwde S Pen, waarmee je (aan)tekeningen maakt op het scherm.

Niets missen over de Samsung Galaxy S26-serie? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download die Android Planet-app!