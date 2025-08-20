‘Samsung Galaxy S26 Ultra krijgt “magisch” scherm voor betere privacy’

De Samsung Galaxy S26 Ultra beschikt mogelijk over een scherm met Flex Magic Pixel-technologie. Hier lees je waarom dat (niet) tof is.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S26 Ultra Flex Magic Pixel gelekt

Hoewel het nog even duurt totdat Samsung haar nieuwe Galaxy S-vlaggenschepen uitbrengt, verschijnen er steeds meer geruchten over de telefoons. Nu gaat het om de Galaxy S26 Ultra, die naar verluidt een nieuwe schermtechniek gaat gebruiken voor betere privacy: Flex Magic Pixel.

In 2024 op het Mobile World Congress toonde Samsung de techniek voor het eerst. Zoals je in de video hieronder kunt zien, kan het je smartphone-scherm vanaf bepaalde hoeken onleesbaar maken, bijvoorbeeld als je een bank- of berichten-app gebruikt. Kijkt er iemand over je schouder mee naar je telefoon, dan zien ze zwart beeld. Jij ziet alles echter haarscherp.

Er zijn al screen protectors met zo’n soort functie, maar met Flex Magic Pixel zit de techniek in het scherm verwerkt en bepaalt het met AI vanuit welke hoek het scherm wel zichtbaar moet zijn. Daarnaast gaat het niet ten koste van schermhelderheid of beeldkwaliteit, wat met privacy-screen protectors wel zo is.

Volgens een Koreaanse bron is de Galaxy S26 Ultra de eerste telefoon met het nieuwe scherm, die naar verwachting in de eerste maanden van 2026 wordt gelanceerd. Vervolgens zou het ook kunnen verschijnen op de Z Fold 8 en Z Flip 8. Het ziet er niet naar uit dat de Galaxy S26 Pro (opvolger van de S25) en de Galaxy S26 Edge of Air (opvolger van de S25 Plus) het Flex Magic Pixel-scherm krijgen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Galaxy S26-serie

Het duurt dus nog wel even voordat we de nieuwe telefoons in de winkel zien liggen, maar qua geruchten gaat er al veel in de rondte. Zo draaien de Galaxy S26 Pro en Edge waarschijnlijk op Samsungs eigen Exynos 2600-chip, waar de Ultra het doet met de Snapdragon 8 Elite 2-chip die later dit jaar uitkomt.

Gebruik jij al een privacy screen protector en zie je de Flex Magic Pixel-techniek wel zitten? Of ben je een open boek en mag iedereen zomaar met je scherm meekijken? Laat weten wat jij vindt in de reacties onderaan deze pagina! Altijd op de hoogte zijn van het laatste Android-nieuws: