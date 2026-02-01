Megalek Samsung Galaxy S26 Ultra: foto’s en specs op straat

Dankzij een groot lek kunnen we je officiële foto’s van de Samsung Galaxy S26 Ultra laten zien. Ook de belangrijkste specificaties worden nog eens genoemd, met één onaangename verrassing.

‘Foto’s en specificaties Samsung Galaxy S26 Ultra gelekt’

Android Headlines heeft het voor elkaar. De website wist als eerste officiële foto’s van de Samsung Galaxy S26 Ultra te achterhalen. Die bevestigen wat we eerder al lazen: het toestel lijkt sterk op zijn voorganger, de S25 Ultra, met twee subtiele veranderingen.

Aan de voorzijde zien we dat de hoeken een stukje ronder worden. Samsung stapt langzaam af van het rechthoekige ontwerp dat vroegere Ultra’s hadden. Zo begint het toestel steeds iets meer op de andere telefoons in de serie te lijken. In dit geval zijn dat uiteraard de Galaxy S26 en de Galaxy S26 Plus.

Op de achterkant steken de drie belangrijkste lenzen niet meer los uit de behuizing. Ze zijn ondergebracht in een smal camera-eiland. Dat is geen verrassing, want dat zien we bij vrijwel alle smartphones die Samsung het afgelopen jaar uitbracht.

Hierboven zie je het toestel in het zwart en paars, maar Samsung zal het toestel waarschijnlijk ook verkopen in het wit, blauw, zilver en rosé-goud.

Specificaties komen overeen met eerdere geruchten

Android Headlines herhaalt ook nog eens de specificaties. De meeste daarvan komen overeen met eerdere geruchten. Je mag rekenen op een 6,9 inch-oled-scherm dat een speciale privacyfunctie heeft. Als je die inschakelt, is voor omstanders niet goed te zien wat je op je smartphone uitspookt. Dat is handig als je bijvoorbeeld in je bank-app bezig bent.

Het toestel draait op een snelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip, al zóu die in Nederland plaats kunnen maken voor een Exynos 2600 van Samsung zelf. Helaas lijkt het toestel toch geen grotere accu te krijgen, zoals we eerder lazen. De capaciteit zou gewoon weer 5000 mAh bedragen. Wel laadt hij met 60 watt sneller op dan de S25 Ultra (45 watt).

Het is vrijwel zeker dat Samsung de gehele S26-serie presenteert op 25 februari aanstaande. Dan weten we ook of de prijsgeruchten over de telefoons kloppen.

