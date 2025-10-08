‘Nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra-kleur móet een grap zijn’

Smartphone-geruchten moet je vaak met een flinke korrel zout nemen, maar als de nieuwe gelekte kleur van de Samsung Galaxy S26 Ultra klopt…

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S26 Ultra met herkenbare kleur

Samsung werkt hard aan haar volgende toptelefoons. De Galaxy S26-serie wordt waarschijnlijk begin 2026 gelanceerd en bestaat uit drie telefoons: de S26 (of S26 Pro), de S26 Plus (of S26 Edge) en de S26 Ultra. De eerste renders van deze toestellen lokten al reacties uit, vanwege de overeenkomsten met ontwerpkeuzes van Apple. Een nieuwe gelekte afbeelding doet daar nog een schepje bovenop.

Het gaat om de Galaxy S26 Ultra: die in drie kleuren is afgebeeld. Er is een neutrale titanium-grijze kleur, een subtiele goud-beige variant en een knaloranje optie. Die laatste komt je vast bekend voor. Het is vrijwel dezelfde kleur als het Kosmisch Oranje van de iPhone 17 Pro en 17 Pro Max.

Zowel de kleur, als de matte afwerking komen overeen. En omdat het dé hoofdkleur van de nieuwe iPhones is, reageren fans geschokt. Reddit-gebruikers zeggen: “Die kleur moet een grap zijn” of “Bijna ieder groot telefoonmerk probeert zoals Apple te zijn, originaliteit is dood”.

‘Samsung heeft Apple al vaker nageaapt’

Hoewel we de echtheid van deze foto’s met een flinke korrel zout nemen, zou het niet de eerste keer zijn dat Samsung spiekt bij Apple’s ontwerpstijl. Vorig jaar lanceerde het merk de Galaxy Watch Ultra, die op veel vlakken overeenkwam met de Watch Ultra van Apple. Denk aan een knal-oranje bandje, oranje accenten op de knoppen en een meer vierkante behuizing.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De eerder verschenen renders van de Galaxy S26 Edge schoten hierom ook in het verkeerde keelgat van Samsung-fans. De Edge zou namelijk een camera-eiland hebben die achterop van de linker- tot rechterkant loopt. Daarvoor koost Apple ook bij de nieuwste iPhone 17 Pro en Pro Max.

Voor alle geruchten geldt: we weten pas echt hoe de nieuwe smartphones eruit zien, als je ze uitkomen. Tot die tijd houden we je bij Android Planet op de hoogte van alle leaks over Samsung en andere Android-telefoons.

Als eerste het laatste nieuws lezen?