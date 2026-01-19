‘Samsung Galaxy S26 Ultra verkrijgbaar in deze 4 kleuren’

Benieuwd in welke kleuren je de Samsung Galaxy S26 Ultra straks kunt kopen? We hebben ze voor je. Plus een tof gerucht over de kleuren die de camera’s produceren.

‘Kleuren Samsung Galaxy S26 Ultra gelekt’

Waarschijnlijk presenteert Samsung zijn Galaxy S26-serie eind februari. Inmiddels klotsen de geruchten over deze nieuwe smartphones tegen de plinten. Volgens Ice Universe, dé Samsung-expert, is de Galaxy S26 Ultra straks verkrijgbaar in vier kleuren: zwart, wit, blauw en paars.

Dat is enigszins verrassend, want eerder lazen we dat Samsung zijn toptoestel ook in feloranje uit zou brengen. Daarmee zou de S26 Ultra wel erg sterk op de meest recente iPhone Pro’s hebben geleken. Dat is volgens Ice Universe dus niet het geval, al zou de Koreaanse fabrikant deze kleur wel exclusief via zijn website kunnen verkopen. We zien de laatste jaren wel vaker dat Samsung sommige tinten alleen in de eigen webshop aanbiedt.

Renders van de Samsung Galaxy S26 Ultra

De S26 Ultra krijgt weer een 6,9 inch-oled-scherm dat ditmaal voorzien is van een privacylaag. Als je deze functie activeert is het voor mensen naast je veel moeilijker om te zien wat je op je smartphone uitspookt. Hij draait waarschijnlijk op een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip en beschikt mogelijk over een iets grotere accu van 5200 mAh. Die zou je met 60 watt ook iets sneller opladen.

Ook camera’s krijgen andere kleuren

Verder beschikt de Galaxy S26 Ultra weer over vier camera’s op de achterzijde. Het gaat om twee telelenzen, een groothoeklens en een hoofdcamera van 200 megapixel. Die laatste laat meer licht binnen dan voorheen, waardoor je vooral in het donker mooiere foto’s moet schieten.

Ice Universe schrijft ook dat de camera’s ditmaal anders zijn afgesteld. Samsung staat bekend om de vet aangezette kleuren, maar de S26 Ultra moet juist meer realistische foto’s schieten met minder contrast. Dat klinkt ons als muziek in de oren.

