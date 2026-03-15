Video: is de Samsung Galaxy S26 Ultra wel stevig genoeg?

Een bekende YouTuber heeft de Samsung Galaxy S26 Ultra onderworpen aan zijn beruchte marteltest. Daarbij kijkt hij of een smartphone bestand is tegen een beetje misbruik…

De meeste smartphonefabrikanten zijn niet zo dol op YouTuber JerryRigEverything. Hij maakt er een gewoonte van om nieuwe telefoons flink te bewerken met zijn gereedschap. Zo bepaalt hij of ze bestand zijn tegen enkele jaren stevig gebruik.

Het nieuwste slachtoffer van deze marteltest is de Samsung Galaxy S26 Ultra. De video, die je hieronder kunt bekijken, begint direct goed. Hoewel Samsung geen upgrades beloofde, blijkt het scherm beter bestand tegen krasjes dan dat van zijn voorganger. Dat is natuurlijk fijn nieuws. Zandkorreltjes in je broekzak zullen minder snel voor beschadigingen zorgen.

De cameraringen achterop zijn vrij gemakkelijk te verwijderen, maar klikken ook zo weer terug. Je zou ze dus zelfs kunnen vervangen als er bijvoorbeeld een barstje in komt.

De vuurtest dan. De YouTuber houdt zijn aansteker twintig seconden bij het scherm, zonder dat er zichtbare schade optreedt. Dat is behoorlijk indrukwekkend.

Zoals altijd bestaat de finale van deze marteltest uit een poging om het toestel doormidden te breken. Gelukkig geeft de Galaxy S26 Ultra geen krimp. Hoewel Samsung dit keer koos voor aluminium in plaats van titanium blijkt dit een bijzonder stevige smartphone. Bij enigszins normaal gebruik moet hij vele jaren meegaan.

Meer over de Samsung Galaxy S26 Ultra

De S26 Ultra beschikt over een 6,9 inch-led-scherm dat ook de voornaamste vernieuwing bevat: hij heeft een privacystand. Als je die aanzet, worden de kijkhoeken beperkt zodat omstanders niet mee kunnen kijken. Daarbij wordt het beeld overigens wel minder scherp en helder.

Het toestel draait op een supersnelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip en heeft een accu van 5000 mAh. Deze laadt met 60 watt sneller op dan de S25 Ultra, die bleef steken op 45 watt. Twee van de vier camera’s laten bovendien meer licht binnen dan voorheen.

We werken momenteel aan onze uitgebreide review van de Galaxy S26 Ultra. Hou ons dus in de gaten als je niets wil missen!