Samsung Galaxy S26 Ultra-lek laat zien hoe het privacyscherm werkt

Mike Peek
5 januari 2026, 11:51
Eén van de belangrijkste vernieuwingen van de Samsung Galaxy S26 Ultra wordt het privacyscherm. Daarmee voorkom je dat mensen naast je mee kunnen kijken. We hebben nu meer informatie over hoe deze functie werkt.

Dit is het privacyscherm van Samsung Galaxy S26 Ultra

Als je in de trein zit te swipen vind je het waarschijnlijk niet zo fijn als vreemden naast je mee kunnen kijken. Daarom krijgt de Samsung Galaxy S26 Ultra een zogeheten privacyscherm. Als je deze functie inschakelt is het display vanaf de zijkant minder goed zichtbaar. Het gaat immers niemand iets aan of jij naar rechts of naar links veegt.

De website SammyGuru heeft nu meer informatie over het privacyscherm. Het gaat om een combinatie van hardware en software. Je vindt de functie in de instellingen-app onder ‘beeldscherm’, maar ook in het menu met snelle instellingen. Als je recht voor je smartphone zit, ziet alles er normaal uit, maar van de zijkant oogt het beeld veel donkerder.

Je kunt deze functie handmatig in- en uitschakelen, maar er komt ook een automatische stand. Dan schat de Samsung Galaxy S26 Ultra zelf in of het privacyscherm al dan niet gewenst is. Hij wordt bijvoorbeeld aangezet als je in de trein zit of met je bank-app een overboeking doet.

Er bestaan al langer screenprotectors die de kijkhoeken beperken, maar deze verlagen de helderheid van je scherm aanzienlijk. Bovendien kun je ze natuurlijk niet zomaar aan- of uitzetten. Samsung zou hier dus best een hit mee in handen kunnen hebben.

Meer over de Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung presenteert de Galaxy S26-serie waarschijnlijk in februari. De Ultra is uiteraard het topmodel. Hij krijgt wederom een 6,9 inch-oled-scherm en draait vermoedelijk op een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip.

De 200 megapixel-hoofdcamera laat volgens geruchten veel meer licht binnen dan op de S25 Ultra, wat moet resulteren in mooiere nachtfoto’s. Daarnaast zijn er twee telelenzen aanwezig om mee in te zoomen en een groothoeklens voor wijdere plaatjes. Ook de S Pen is weer van de partij, zodat je (aan)tekeningen kunt maken op het scherm.

Bron: SammyGuru
Samsung Galaxy S26 Ultra

